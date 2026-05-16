“能否按時收到半導體”“真的會罷工嗎” 海外客戶緊急詢問

隨著三星電子工會預告的罷工日（21日）臨近，海外客戶的不安情緒也在加劇。這是因爲罷工導致的生産停滯，可能使他們無法按時收到約定的半導體。15日，據半導體業界消息，蘋果、惠普等三星電子主要客戶最近已向三星電子詢問了罷工成爲現實的可能性、由此預計的供貨短缺規模以及應對方向等。蘋果和惠普從三星電子獲得制造智能手機和個人電腦所需的內存半導體。此外，據悉大型科技公司也向三星電子表達了擔憂，詢問用于人工智能數據中心建設和運營的內存半導體供應是否會出問題。距離工會預告的罷工已不到壹周，三星電子已著手調整産量，以應對工廠停産。即對系統進行整頓，以便在生産線不能正常運轉時，最大限度地減少損失，同時以較少的人力維持生産。公司正在限制投入工序初期的新晶圓規模，並以高帶寬存儲器等單價高的最新工藝爲主調整生産線。工會的立場是，將從21日起進入爲期18天的總罷工。也有擔憂認爲，爲減少三星電子不確定性帶來的風險，尋找替代供應鏈的動向將會擴大。據中國信息技術媒體《快科技》、《日本經濟新聞》等報道，從今年年初開始，惠普、戴爾、華碩等全球個人電腦制造商已因內存價格暴漲，開始尋找合肥長鑫存儲等中國半導體企業作爲替代方案。專家警告稱，三星電子工會的此次罷工可能超越單純的生産停滯，導致三星電子供應鏈的信譽下降。成均館大學化學工程系教授權錫埈（音）表示：“如果三星電子不能按時供應約定的半導體，客戶可能會判斷，爲分散風險，必須將訂單分配至其他方面”，“如長此以往，三星電子的需求預測及事業計劃也將被打亂，從而對設施、技術等投資時機産生負面影響。”朴賢益記者 beepark@donga.com