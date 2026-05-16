特朗普和習近平暫時阻止了“懦夫博弈”

美國總統特朗普15日結束對中國的爲期三天兩晚的國事訪問。這是特朗普自2017年11月以來時隔8年零6個月再次訪問中國，也是他與中國國家主席習近平的第六次會面，雙方就臺灣問題、伊朗戰爭、貿易矛盾等兩國核心懸案進行了討論。由此，兩國首腦就去年特朗普第二屆政府上臺後因關稅戰爭等一度陷入“懦夫博弈”的兩國關係暫時保持“穩定”水平達成了協議。但有評價認爲，在覈心懸案中未能達成實質性的協議，這反而暴露出了雙方看法上的差異。兩位首腦也沒有發表共同聲明。此次會談中，特朗普將重點放在擴大美國產飛機、農產品、原油出口等經濟問題上，習近平則強調中國對臺灣的“紅線”。此外，習主席還提出“中美戰略穩定關係”的中長期框架，展現了與相對集中於短期經濟交易的特朗普不同的戰略。特朗普和習近平15日上午在北京中南海舉行茶談會，並共進工作午餐。中南海聚集了習近平的辦公室等中國核心權力機構，被稱爲“中國權力的心臟”。這是美國總統自2014年奧巴馬以來首次訪問該地。兩位首腦繼前一天的歡迎活動、首腦會談、訪問天壇公園、國宴之後，當天又進行兩次會面，展示了親密的關係。特朗普當天表示，與中國“達成了夢幻般的貿易協議”，自己對成果進行了高度評價。他在前一天首腦會談結束後錄製並在當天播出的福克斯新聞臺採訪中強調：“（中國）決定訂購200架波音飛機，還將爲美國農民大量購買大豆。”分析認爲，在11月的中期選舉即將到來之際，特朗普急需一份引人注目的成績單，因此凸顯了同中國的貿易成果。中國外交部當天則表示，兩國元首同意把“中美建設性戰略穩定關係”作爲中美關係的新定位，這將爲未來兩國關係提供戰略指引。也就是說，將美中關係提升爲長期勢力均衡的問題，而不是單純的貿易談判。有評價認爲，中國通過這一措施，強調了今後將在與美國同等的位置上展開競爭的計劃。曾在特朗普第一屆政府白宮國家安全委員會工作的中國專家麗扎·託賓對公共廣播電視公司表示：“其中含有這樣的意思：我們（中國）和你（美國）是平等的。美國不再是唯一的超級大國。”中國官方媒體新華社在當天的評論中表示：“兩國首腦同意重新設定中美關係，將共同把握中美關係這艘巨輪的方向和舵，爲變亂交織的世界注入更多的穩定性和確定性。”華盛頓=常駐記者申晉宇、北京=常駐記者金哲中 niceshin@donga.com、tnf@donga.com