開課在即，沒有學生、教授、設施的“三無醫學院”. February. 10, 2025 07:27. . 全國39所醫學院（醫科大學）的開課還剩不到一個月，但由於設施擴充和教授補充出現了問題，難以正常開課。因反對“醫大擴招2000人”方針而離校的學生們也沒有要回來的約定。隨著醫政矛盾超過一年，醫學院沒有學生，也不具備教授、設施，處於“開門停業”狀態。 忠北大學醫學院今年要教125名新生和49名一年級休學生，共約170名學生，是往年的3.6倍。《東亞日報》采訪組親自來到忠北大學醫學院，發現大型教室小得不足以容納增加的學生，老舊不堪近乎漏雨，16個由社團房改造的小型教室只有4個完工。用於基礎醫學授課的解剖學實習樓連預算都還沒有。 由於聘請教授不順利，能否正常上課還是個疑問。醫學院一年級必修專業普通化學課原來由忠北大學化學系一名教授負責。今年由於學生增加，需要3名教授，但只補到了2名。因為在去年的教授招聘中，只完成了當初招聘人數（39人）的70%（27人）。忠北大學醫學院教授總量並沒有增加，多數是“拆東墻補西墻”把現有醫院基金教授轉變為醫學院專職教授。 不僅是忠北大學醫學院，盲目擴招的其他地方醫學院也處於同洋的處境。由於投資被推遲，甚至有人提出下個月在韓國醫學教育評價院評價、認證中落榜的可能性。現在全體醫學院學生中有95%（18343名）處於休學狀態，復學申請微乎其微。明年的招生規模仍然撲朔迷離。由於這種不確定性無法消除，有人擔心對設施、教授的投資會不會“一筆勾銷”。 此前，政府和醫療界一直處於平行線，對沒有學生、沒有教授、沒有設施的“三無醫學院”放任不管。在政府領導能力空白的情況下，似乎連解抉醫政矛盾的意志都沒有。《東亞日報》以全國鍛煉醫院院長為對象進行的問卷調查中，四分之三的人提議明年將醫學院招生名額減少到擴招之前的3058名或更少。只有這洋才能慢慢吸收今年擴招的沖擊。雖然是“為時已晚的嘆息”，但應該從明年的招生規模開始盡快達成協議，使醫學院教育正常化。

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