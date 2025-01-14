“聖經太難了……盡量寫得通俗易懂讓人產生興趣”. January. 14, 2025 08:22. by 李鎭求 sys1201@donga.com. “即使是身為大人的我，剛開始讀《聖經》的時候也覺得太難了，好幾次都蓋在書架上。我想讓第壹次接觸聖經的人更容易理解並產生興趣，所以寫了這本書。” 9日在首爾大學路的壹家咖啡廳見到的電視人趙惠蓮這樣解釋了最近出版《趙惠蓮的看得見的聖經故事》（照片）的理由。書中收錄了李政俊作家畫的1300多張圖片，講述小學生水準就能理解的新舊約故事。贖良等難懂的單詞被解釋為“用錢等支付費用，自由使用”。文章在不脫離聖經原意的前提下，最大限度地整理得通俗易懂。此外，還用圖片介紹了祭司們穿的細麻布外衣上穿的無袖背心“聖衣”、祭司們洗手時使用的“大水缸”、燒祭品的壇“燔祭壇”等。 據說，最難的部分是防止內容出現錯誤。趙某說：“本來想以畫為中心說明《聖經》的句子，結果只能壓縮內容”，“因為在這個過程中不能出現與《聖經》的意義相違背的部分，所以除去在解釋上存在爭議的部分，還接受了專家的監修。”白石大學神學系教授金炳國（音）和李海元牧師負責監修。 不愧是搞笑女藝人，為了讓初學者感受到閱讀的樂趣，在不誇張的範圍內加入了屬於自己的才智。在解釋《創世紀》中出現的雙胞胎兄弟以掃和雅各時，以掃被描述為“E”，雅各被描述為“I”。據說，去年在平澤大學皮爾遜神學專門研究生院完成歷史神學博士課程的她，每天花3個小時，花了7個月的時間寫這本書。 趙某期待自己的書“能起到幫助進入《聖經》的托兒作用”。《聖經》以以色列民族的歷史為背景，要想正確理解，必須不斷尋找並閱讀說明那個時代文化、用語、時代狀況等的相關書籍或註釋。因此，即使長時間去教會，也只知道《聖經》的句子，與歷史脈絡壹起理解的人卻很少。 “就像素烤的肉吃起來方便壹樣，如果先看簡單有趣地說明《聖經》基本內容的書，會不會對《聖經》更感興趣，更好地理解呢？” 趙某表示：“即使不是基督教徒，《聖經》也是讀起來對人生有很大幫助的書”，“因為希望更多的人接觸到《聖經》，所以決定不擁有著作權，讓任何人都可以使用和利用《聖經》。”

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