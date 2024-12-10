戒嚴目擊者的揭露，國情院只是開始. December. 10, 2024 08:23. . 筆者曾見過尹錫悅政府初期的前任國家情報院高層幹部。他說：“國情院院長特別助理為什麽那麽多？不知道都在幹些什麽。”實際上，當時國情院的多名院長特別助理都有專門的分管領域。據說，在國情院大樓設有辦公室的院長特別助理實際上是由總統任命的。令前任幹部不滿的主要問題是，尹總統當時不太信任外交官出身的國情院院長金奎顯，通過院長特別助理來控制國情院內部的非正常運營。 在任期間一直飽受總統信任爭議的國家情報院院長去年6月經歷了前所未有的人事風波，同年11月被解職。院長被免職後，院長特別助理洪長遠被任命為國情院第一次長。由於與總統實權人物的交情，他被提名為下屆國情院院長候選人，在任命新國情院院長之前，作為國情院院長代理擔任了近兩個月情報機關負責人。他還親自向總統報告了朝鮮動向，還多次被叫到總統主持的酒席上。那是名不虛傳的“實權特別助理”榮典。 宣布緊急戒嚴2小時前的3日晚，尹總統用安保手機直接給洪次長打了電話。“一兩個小時後有重要的話要說，妳拿著電話等著。”兩個小時後，尹總統表示：“我給妳對共調查權，妳去幫助國軍反諜司令部進行支援。借此機會，要全部抓住，全部清理。”這是在命令追蹤禹元植、韓東勛、李在明等朝野政治家的位置，幫助反諜司令部的逮捕活動。也就是說，尹總統把情報機關拉進了時代錯誤的戒嚴的正中央。 洪次長與平時視為導師的國情院前任高層幹部商議了上述內容，“動員情報機關非法逮捕和拘禁政治人士的計劃”最終於6日曝光。洪次長當天在國會上詳細說明了這一過程。關註他揭露的公職人員解釋說，擔心第二次緊急戒嚴和正義感是揭露的契機。他強調：“總統的信任問題和不正當命令是兩碼事。”被撤換的洪次長在揭露後對周圍人士說出了上述一番話。“突然感到自由和幸福。雖然好像全身都被敲打了一樣……” 據說，從陸軍士官學校時，他甚至被選為代表花郎，在國情院海外部門工作，感到非常自豪。給他留下創傷的是“尹錫悅檢方”對國情院院長特殊活動費上繳嫌疑的調查。公開檢察官尹錫悅名字的是捏造回帖等國情院調查，特別活動費疑惑是針對國情院的第二次調查。檢察官尹錫悅說，“國情院不能這樣”，大力推動了調查。曾兩次調查國情院越軌行為的檢察官，在成為總統後重用曾是調查對象的國情院幹部擔任要職，並指示此幹部進行非法行為後遭到拒絕，對此該如何理解？還有比這更具象征性的場面嗎？ 包括國務總理在內的國務委員們、總統室的幕僚們得到了總統的信任，因此被任命了高層職務。重要的是，正如洪次長所說，得到總統信任和拒絕不正當命令是兩碼事。當晚的目擊者——國務委員和總統幕僚們、軍人、警察等應該把自己所知道的真相碎片“如實”告知國民。不能忘記，協助查明緊急戒嚴的真相不是成為總統的背叛者，而是自己成為歷史記錄者的道路。

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