“在同事背上插刀開心嗎？”，在其他醫院就業的專攻醫遭受露骨指責. December. 03, 2024 07:49. by 朴京敏記者 mean@donga.com. 據悉，從本月5日開始，在明年上半年將開始招募專攻醫（實習醫生、住院醫師）這種情況下，醫生社會內部的集體欺淩再次肆虐，聲稱“即使打上烙印後埋葬，也要阻止其回歸”。 據醫療界2日透露，在首爾某醫院工作的專攻醫出身的醫生前壹天在自己的博客和網絡社區上發表了題為《揭露醫生社區內發生的集體私刑》的文章。他訴苦說：“在匿名醫生社區，幾周內持續受到包括實名在內的個人信息公開、包括虛假事實在內的名譽毀損、威脅、各種侮辱和辱罵在內的極端集體私刑。” 該醫生在醫療空白長期化後，從上個月開始因經濟原因在首爾壹家修煉醫院作為普通醫生工作，他說：“欺淩是從11月7日開始工作的當天開始的。”社區會員們公開了自己的出身學校、所屬科、姓名首字母等，並上傳了“為什麽在修煉醫院又不是兒科的整形外科工作”、“在同事背上插刀開心嗎”等露骨的指責或辱罵的文章。還使用了“柑橘”、“服役者”等貶低表現，甚至還出現了貶低父母的辱罵留言。相關社區只有認證是醫生或醫大學生才能加入。 他在國會國民動議請願留言板上表示，醫療界社區因維持過度的匿名性而發生了這種情況，並訴苦說：“現在也感到極度侮辱和恐懼。希望加強對加害者活動的平臺的監督，通過修改相關法律，讓受害者在匿名社區中指定加害者，並得到法律幫助。”

한국어