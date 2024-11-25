李在明涉嫌教唆偽證案今日壹審判決. November. 25, 2024 08:03. by 尹明真記者、金自賢記者 mjlight@donga.com、zion3@donga.com. 共同民主黨代表李在明25日因涉嫌教唆偽證案壹審判決迎來第二個難關。如果被判監禁以上刑罰，並得到大法院確定，李在明將失去議員職務，至少5年內被剝奪被選舉權，不能參加2027年總統選舉。相反，如果被判罰款或無罪，李在明將減輕部分司法風險負擔，預計向執政黨施壓接受《金建希特檢法》，試圖扭轉輿論。 李在明涉嫌在擔任京畿道知事的2019年2月，在公開自己虛假事實的嫌疑審判中，教唆已故前城南市長金炳良（音）的隨行秘書金鎮成（音）作偽證。李在明表示否認，聲稱自己從未要求虛假作證，而是說“請按記憶如實陳述”。相反，檢察機關則要求處以量刑標準上的最高刑期為3年。 如果李在明繼15日違反公職選舉法案壹審之後再次被判監禁以上實刑，預計對作為大選候選人的地位也會產生不小的影響。共同民主黨最高委員金民錫在宣判前壹天的24日在國會召開記者見面會，再次主張無罪，稱“沒有偽證，也沒有教唆”。但是連親在明派系也擔心，“如果10天後再次被判重刑，李代表構建的壹極體制也會逐漸出現裂痕”。 李在明在宣判之前似乎是為了避免刺激司法部，周末23日在首爾光化門舉行的“譴責金建希·尹錫悅幹政及敦促特檢”第四次場外集會上沒有公開發言。共同民主黨在30分鐘內結束了集會。共同民主黨的方針是，如果尹錫悅總統對金建希特檢法行使再議要求權（否決權），將在28日的全體會議上重新表決。

한국어