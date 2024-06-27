韓國男子佩劍和女子重劍雙雙實現亞錦賽團體賽四連冠. June. 27, 2024 08:23. by 姜泓求 windup@donga.com. 韓國擊劍男子佩劍代表隊和女子重劍代表隊在擊劍亞錦賽上雙雙達成了四連冠。男子佩劍、女子重劍代表隊將在下個月舉行的巴黎奧運會上共同向金牌發起沖擊。 世界排名第壹的韓國男子佩劍代表隊25日（當地時間）在科威特舉行的今年大賽決賽中，以45比26輕松戰勝伊朗（第8位）獲得了金牌。韓國隊在從8強開始進行的3場比賽中，平均以14分優勢戰勝對手，顯示了世界最強的實力。 有著“Afengers”（擊劍+復仇者聯盟）昵稱的男子佩劍代表隊將在巴黎挑戰奧運會團體賽三連冠。亞錦賽結束後，代表隊“大哥”具本吉（35歲）在自己的照片墻上提到了王牌選手吳尚旭（28歲），並表示，“在巴黎奧運會前的最後壹場大賽中獲得了金牌。尚旭啊，作業做完了，現在去巴黎考試吧。”吳尚旭在本屆亞錦賽上拿下個人、團體賽雙冠王。2021年東京奧運會金牌得主中，金正煥（41歲）和金俊浩（30歲）缺席，都慶東（25歲）和朴相元（24歲）加入，男子佩劍代表隊將以“New Afengers”的身份出征巴黎奧運會。 世界排名第2位的韓國女子重劍隊也在當天的決賽中，經過加時賽以42比41戰勝中國隊（第7位），獲得了冠軍。韓國隊的王牌選手宋世羅（31歲）在比賽結束前3秒面對中國隊的余思涵（23歲）扳平比分，並在加時賽中成功壹劍定音，捧起了冠軍獎杯。宋世羅在22日的個人賽半決賽中負於余思涵，屈居銅牌，在團體賽中成功壹雪前恥。宋世羅說：“在奧運會之前獲得了金牌，可以以愉快的心情準備奧運會了。” 女子重劍代表隊出於只獲得金牌的意義而自稱為“金dung-i”，2021年東京奧運會銀牌成員宋世羅、姜英美（39歲）、崔仁貞（34歲）、李惠仁（29歲•以上人名均為音譯）等選手將原封不動地出戰巴黎奧運會。在巴黎，她們將目標瞄準了高壹級別的金牌。

한국어