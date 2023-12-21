第壹幅聖經畫作. December. 21, 2023 09:03. . 聖誕節不僅是基督教徒，也是地球村很多人等待和享受的紀念日。既然如此，就期待下雪的白色聖誕節。著名畫家彼得•勃魯蓋爾畫的《伯利恒的人口普查》（1566年•照片）是最早描寫雪景的畫作之壹。 勃魯蓋爾以將聖經故事比喻成他生活的時代而聞名。這幅畫的背景也是聖經中的伯利恒，但實際上展現了畫家生活的16世紀荷蘭的日常風景。下雪的冬夜，人們聚集在左邊的旅館大樓裏。他們是奉羅馬皇帝的命令，為了申報戶籍而來到故鄉的人們。在門前，書記官記錄著人們的個人資料，正在收稅，拿著槍的士兵在旁邊看守著。村民們把酒桶或柴火裝在車上或宰豬做飯等，在嚴寒中熱衷於各自的生計。孩子們在冰上打陀螺或坐雪橇，遠處的後面酒吧前排著來喝酒的男人。 200名登場人物中還有瑪利亞和約瑟。位於全景中間的他們離開拿撒勒（耶穌的故鄉），剛剛抵達伯利恒。騎著驢即將臨盆的瑪利亞披著藍色鬥篷，肩上扛著木匠鋸的約瑟正拉著驢走向旅館。頭上沒有光環，外貌也沒啥特別的聖母。畫家把耶穌的母親也描繪成平凡鄰居的樣子。約瑟無法穿過擁擠的人群找到旅館房間。結果在下雪的那天晚上，在簡陋的馬廄裏嬰兒耶穌誕生了。所以是白色聖誕節。 這幅畫分明是描寫聖經故事的宗教畫。但是卻采用了展示日常生活場面的風俗畫的形式。這也是最早描寫雪景和白色聖誕節的風景畫。像這樣在壹個畫面中同時展現三種不同體裁的16世紀畫家的才能令人驚訝。

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