每年1萬億韓元的地方消亡基金，粗略分配引發爭議. November. 10, 2023 08:10. by 大邱=明敏俊記者、世宗=李政勛記者 mmj86@donga.com,hoon@donga.com. 明年度地方自治團體的地方消亡應對基金（消亡基金）分配額本月6日已經確定。據悉，去年拿到消亡基金配額後幾乎沒有執行的地方自治團體，今年也分到了1000億韓元以上。消亡基金是每年1萬億韓元、10年內共向面臨消亡危機的全國地方自治團體分配10萬億韓元的項目。 綜合《東亞日報》9日采訪，去年拿到消亡基金支援的全國107個基礎團體中，有19個基金執行率不到2%，但明年又總共追加分到了1040.5億韓元。其中還包括執行率為0%的7個基礎團體。在已經分到的預算也無法正常使用的情況下，以擠出圈外的方式重新分配了基金。 江原道襄陽郡表示要在襄陽國際機場旁邊興建貨物航站樓，分到了基金，但由於機場定期航班停運，項目被迫中斷。京畿道抱川市以建立外國勞工宿舍等名義分得了35億韓元，但由於遭到居民反對，項目推進不順。國家生計研究所責任研究員宋允貞（音）指出：“由於基金是在尚未具體制定項目計劃的創意狀態下分配和交付，因此不少地方自治團體執行率較低。事前咨詢和對基金執行的事後評價應該更加精巧。”

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