“用1000韓元享受高水平的演出吧”. March. 03, 2023 07:36. by 柳聖烈 ryu@donga.com. 世宗文化會館2日表示，今年將進行16場《千元的幸福》演出。 該演出只要花區區1000韓元就可以欣賞古典音樂、大眾音樂、國樂、舞蹈等多種藝術作品。2007年首次亮相後，到去年為止共有36萬多人觀看。 世宗文化會館相關人士表示：“今年將大幅擴大大劇場演出等，為比去年多1萬名共2.2萬多名市民提供觀看機會。” 從本月21日為癌癥患者舉辦的“Going On演唱會”開始，包括6場大劇場演出等共16場演出將壹直持續到10月。Going On演唱會意為“癌癥發病後生活仍在繼續”，由音樂劇演員邁克爾•李、女高音姜惠貞、小提琴家梁貞允出演，由新首爾愛樂樂團負責演奏。從3日下午2點到8日，可以在“千元的幸福”網站進行申請。 下個月25日，與首爾市的“爸爸媽媽幸福計劃”相連接的“有解說的春夜古典音樂咖啡廳”演出將在Chamber Hall舉行。這是為育兒的父母準備的演出，在首爾市交響樂團、KBS交響樂團、富川愛樂樂團等活動的6名演奏者將演唱華爾茲等歌曲。 5月5日兒童節當天，劇團“懸崖邊飛翔”的音樂劇《酒糟鼻藝人啊，壹起玩吧！The Clown》即將展開。音樂劇以14名民間藝人和4人組成的樂隊在沒有臺詞的情況下，只用非語言要素進行表演的“非語言性（non-verbal）”形式進行。7月，歌手10CM和鮮於貞雅為邁出社會第壹步的自立青少年準備的《為妳準備的！》演出將舉行。 8月將舉行古典音樂希望之星們的演奏會和“有解說的仲夏夜電影和古典音樂”的演出。9月，環球芭蕾舞團團長文勛淑（音）將進行“特別表演秀”，屆時觀眾將與《胡桃夾子》和《天鵝湖》、《沈清》等作品見面。10月將上演“場院演藝女王”金星女的代表作和主要場面的“金星女的場院演藝”。

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