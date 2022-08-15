某些文章和永遠的決心. August. 15, 2022 07:24. . “望著妳那褪色發黃如蠟紙的臉鱷這些話的確難以啟齒鱷如果妳的肉體還有完好的部分鱷還不如慷慨地贈予需要它們的人鱷我也想在臨走之前鱷欣然卸下這肉身的某個部分。（下略）”—出自都鐘煥《我心中的蜀葵花》中 在青少年時期，讀過含有這首詩的詩集。詩集的銷量也相當可觀。丈夫思念先離開人世的妻子的純情足以打動人們的心弦。但是《我心中的蜀葵花》並不是這樣讀也無妨的作品。藝術作品根據讀者的解釋不同，但詩人的視線並不只向著妻子。 詩人不會只停留在自己的悲傷上。詩人呼籲說，現在應該為無法分享自己的日子感到痛苦，甚至向即將離開的妻子說留下完好的軀幹後再離開那樣的話，這就像宗教人士的利他主義。在苦惱該如何生活的青春期時期，詩句像箭壹樣紮根。我下決心要過不光是為了自己，而是要和別人分享的生活。 此後，都鐘煥詩人出版了更多的詩集，在繼續閱讀詩集的過程中，已經過了30多年的時間。如果問我是否像這首詩壹樣生活，就應該坦白自己沒能做到。過去的生活足以讓我知道自己是多麽自私和任性。盡管如此，偶爾還是會掏空存折，堅持把錢寄到某個地方，是因為沒有忘記這首詩，壹直想起這首詩。有人請求幫助時，猶豫的時間之所以不會太長，也是得益於這首詩。詩人也變了，我也變了，但是有些文章和決心永遠留在那裏，關註著我們。那種緊張和羞愧勉強保護著我。

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