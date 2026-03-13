韓國通過對美投資法當天，美國啓動“超級301條款”調查

美國特朗普政府11日（美國東部時間，韓國時間爲12日）表示，針對韓國、中國、日本、歐盟等16個經濟主體展開《貿易法》第301條的調查。《貿易法》第301條針對美國企業採取不合理、歧視性的措施，賦予總統以特定國家爲對象徵收關稅的權力。上個月美國聯邦大法院判決對等關稅違法後，特朗普政府以貿易法第122條爲依據，徵收了10%的全球關稅，並表示將把關稅提高到15%。但全球關稅的有效期爲“150天”，可適用到今年7月，因此在此之前將結束301調查，代替對等關稅。美國在同一天韓國國會通過韓美關稅談判的後續措施《韓美戰略投資管理特別法》（對美投資特別法）之前宣佈了上述舉措。美國貿易代表部在當天的報道資料中表示，外國的“過剩生產”將“代替原先美國國內的生產，或妨礙對美國製造業生產的投資和擴張。”美國是把過剩生產作爲301調查的名分和今後的標準。分析認爲，它指的是各國生產超過本國消費量的產品，針對的是韓國等對美出口比重較高的國家。實際上，美國貿易代表部在聯邦公報中就韓國指出，“大規模或持續的貿易順差，是證實結構性過剩產能和過剩生產的證據”“韓國電子設備、汽車和汽車零部件、機械、鋼鐵、船舶等領域通過出口維持貿易順差”。美國貿易代表賈米森·格里爾在當天的新聞發佈會上表示，“預計還會進行更多的301調查”，並提及數字服務稅、醫藥品價格、大米市場接近性等。他的意思是，對這些事件進行調查後，必要時可以徵收關稅。申晋宇 niceshin@donga.com