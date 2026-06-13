韓國銀行稱“有必要及時加息” 下月加息可能性增大

韓國銀行總裁申铉松（見圖）12日表示，“有必要以物價穩定爲重點，及時上調利率”。韓國銀行不斷釋放上調基准利率的信號，有分析認爲7月金融貨幣委員會上加息的可能性進壹步增大。基准利率壹旦上調，市場利率往往隨之上升，因此今後貸款者的本息償還負擔將進壹步加重。據市場預計，韓國銀行年內將兩次上調基准利率。部分觀點提出，有可能在7月壹次性上調0.50個百分點的“大步”加息，或在7月和8月連續上調。但隨著加息導致小工商業者、個體戶和金融弱勢群體的償債負擔擴大，加息的時機和幅度預計將謹慎決定。申铉松當天在首爾中區韓國銀行舉行的韓國銀行成立76周年紀念儀式上表示，“增長、物價和金融穩定狀況在貨幣政策方面較爲明確地指向壹個方向”，並作出上述表態。包括當天在內，申總裁最近兩周已三次暗示加息。申铉松提到，“5月貨幣政策方向決定會議後獲取的數據也印證了這壹點”。這被解讀爲綜合考慮了近期物價、經濟增長、房價和彙率等走勢。上月消費者物價同比上漲3.1%，自2024年3月（3.1%）以來首次升至3%以上。受中東戰爭影響，物價漲幅攀升，超出韓國銀行提出的第二季度（4至6月）物價漲幅預期值2.9%的可能性增大。申铉松也提到，“今後物價漲幅預計將在相當長時期內高于目標水平”。關于加息可能加重家庭和企業債務償還負擔，申铉松表示，“針對困難的選擇性支持，通過財政政策更爲有效”。這意味著加息帶來的困難應由政府動用預算予以幫助。財政經濟部通過最新壹期《經濟動向》（綠皮書）6月號診斷稱，“近期我國經濟延續複蘇勢頭”，但“在中東戰爭等不確定性持續的情況下，物價上漲、就業放緩等民生負擔令人擔憂”。另壹方面，主要國家相繼釋放加息信號。11日（當地時間），歐洲中央銀行（ECB）時隔2年零9個月將三大政策利率各上調0.25個百分點。這是中東戰爭後七國集團中率先加息。日本中央銀行日本銀行（BOJ）在15日和16日召開的金融政策決定會議上上調基准利率的預期也占主導地位。世宗=金秀研記者 syeon@donga.com