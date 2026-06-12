半導體景氣帶來錯覺 “無就業增長”成現實

中東戰事長期化背景下，上月國內就業人數自緊急戒嚴事態後首次轉爲減少。盡管半導體行業迎來空前繁榮，以出口爲中心的強勁增長勢頭顯現，但制造業就業人數創下7年3個月來最大降幅，“無就業增長（Jobless Growth）”正成爲現實。據國家數據處11日發布的雇傭動向顯示，5月就業人數爲2912萬人，同比減少4萬人。這是自2024年12月（減少5.2萬人）以來，就業人數首次出現減少。當時是受到緊急戒嚴事態影響內需凍結，加上年底政府就業項目結束的沖擊。今年2月和3月，就業人數同比增幅保持在20萬人左右，但4月增幅縮減至7.4萬人，上月則轉爲負值。就業率同比下降0.5個百分點，爲63.3%，連續兩個月下滑。上月就業率的下降幅度爲2021年2月（下降1.4個百分點）以來5年零3個月之最。工作崗位減少是因爲中東戰事的影響向全行業擴散，其沖擊波被滯後反映了出來。作爲國內雇傭核心支柱的制造業，上月就業人數減少14萬人，創下2019年2月（減少15.1萬人）以來的最大減幅。制造業就業人數已連續23個月減少，上月減幅是4月（減少5.5萬人）的兩倍多。盡管出口額每月都在刷新曆史最高紀錄，但雇傭市場依然處于萎縮狀態。這主要是由于引領出口增勢的半導體産業就業帶動效應相對較低。數據處社會統計局局長賓賢准表示：“制造業就業者中，半導體産業所占比重僅爲4%左右，並不大”，“食品、汽車等行業的就業者減幅也在擴大”。建築業就業者同比減少4.3萬人，已連續25個月呈下降趨勢。中東戰事爆發後，原材料價格上漲等因素累積，使得就業者減幅較4月（減少8000人）大幅擴大。副總理兼財政經濟部長官具潤哲叮囑稱：“在中東戰爭導致雇傭條件不確定性擴大的情況下，青年層面臨的困難加重，制造、建築、農漁業等各行業不景氣加劇”，“所有部門需保持高度警惕，全力應對。”世宗=金秀研記者 syeon@donga.com