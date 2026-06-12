黃仁勳訪韓熱潮過後，留給韓國物理人工智能的問題



英偉達首席執行官黃仁勳的訪韓讓整個產業界沸騰起來。從弘益大學附近的五花肉店到網吧、棒球場、各企業的辦公樓，每個訪問地都聚集了想要拍他照片的二三十歲年輕人，相關企業的股價都上漲了。難怪追蹤他行動路線的網站“黃仁勳的足跡”也開張了。“機器人學和物理人工智能的時代終於到來。沒有比韓國準備得更好的國家。”“韓國是具備重工業、製造業、電子、軟件、人工智能研究能力的非常獨特的國家”等，黃仁勳讚譽之下，韓國的前景也一片光明。在他們看來，黃仁勳的英偉達選擇了韓國作爲物理人工智能時代的核心夥伴。據說，首爾大學的學生們甚至給他起了“K仁勳”的外號。



顯然，韓國是爲數不多具備半導體、造船、汽車等傳統制造業基礎和遊戲、機器人、人工智能產業的國家。黃仁勳應該也是在這些方面關注了韓國。無論英偉達製造出多麼出色的物理人工智能的“大腦”軟件，要想最終應用到現實中，需要試驗其是否正常運轉的測試臺時，再難找到像韓國一樣的地方。



但是，也有必要按捺住興奮，細細品味。他並沒有稱韓國是物理人工智能時代的“勝者”，而是“準備好的國家”。“準備好”和“獲勝”是不同的。而且最終的勝利很有可能取決於今後如何穩固地培養整個物理人工智能供應網。雖然韓國是半導體強國，擁有堅實的製造業基礎，但在整體物理人工智能供應網中的地位還很弱。



例如，現代汽車的子公司波士頓動力雖然以“Atlas”等機器人而自豪，但韓國機器人產業的原材料、零部件國產化率卻停留在40%左右。機器人的心臟——減速器和控制器依賴於日本，發動機所需的稀土磁鐵依賴於中國。因此，不是機器人的身體，而是它的大腦，是由韓國掌控的嗎? 爲了實現機器人等物理人工智能，預測現實世界的物理變化，支持人工智能學習和決策的“世界模型”技術被認爲是核心。雖然韓國企業正在構築世界模型，但世界模型到目前爲止對海外的依賴度也比較高。目前影響力最大的世界模型平臺是英偉達的宇宙（Cosmos）。



韓國是物理人工智能時代有潛力的市場，也是重要的實驗場。但是，與其說它是主導技術和供應網的國家，不如說它是能夠最有效地利用跨國企業開發的平臺和解決方案的國家。



黃仁勳訪韓確實表現出了韓國物理人工智能的可能性。但現在忙碌的訪韓已經結束。現在應該以他的訪問爲契機，冷靜地瞭解一下韓國擁有什麼、缺少什麼。韓國是站在人工智能時代比任何人都有利起跑線的國家。問題是，韓國是成爲物理人工智能時代的“主人公”，還是停留在使用海外企業創造平臺最多的“優秀顧客”，目前還沒有決定。黃仁勳訪韓留下的提問就在這裏。

