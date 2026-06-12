全北教育監計票遺漏千餘票，5天后才遲遲報告

據悉，全羅北道選舉管理委員會直到選舉5天后，才向中央選舉管理委員會報告了6月3日地方選舉全羅北道教育監選舉中錯誤輸入投票結果的事實。全北選管委被指遺漏1104人投票結果，卻沒有對此進行修正，而是遲遲報告統計失誤情況，是不是想縮小或隱瞞投票結果。全北選管委11日表示：“全北全州中華山1洞第一投票站的全北道教育監選舉計票結果存在電腦錄入錯誤，正在進行更正程序。”據全北選管委透露，在中華山1洞第三投票站在填寫投票錄附頁時誤將投票站名稱寫成“第一投票站”並送至計票所，但由於計票場未能發現錯誤，導致第三投票站的結果被錄入爲第一投票站，進而導致第一投票站的1104人投票未能反映在正式計票記錄中。計票場在計票即將結束的4日凌晨才發現這一情況，全北道知事、全州市長、地方議員票被正確更正，但教育監的計票結果沒有被更正。全北選管委5日在重新確認計票結果的過程中確認了此事，但直到三天後的8日才向中央選管委報告此事，並於9日報告給全州地方法院院長、全北選管委委員長金相坤。全北選管委表示：“（公職選舉法）沒有明確表明對當選人決定沒有影響的計票結果的部分錯誤等的修改範圍和方法。我們認爲，修改計票結果應該慎重考慮。”另一方面，對於投票用紙不足事態，中央選管委委員長代理魏哲煥11日表示：“實際上，從鬆坡區整體來看，還剩下42000多張投票用紙。鬆坡區內146個投票站投票用紙分配失敗是令人痛心的失誤。”正在調查投票用紙不足事態的首爾警察廳廣域犯罪調查組當天對位於京畿道果川市的中央選管委等7處進行了扣押搜查。扣押搜查令中，前中央選管委委員長盧泰嶽和前事務總長許哲勳等10多人被指爲嫌疑人。李勝宇記者、權九龍記者 suwoong2@donga.com、9dragon@donga.com