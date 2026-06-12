韓國學生長期缺課率OECD最低 但近半在課堂睡覺或做無關之事

調查顯示，韓國學生的長期缺課率在經濟合作與發展組織（OECD）成員國中處于最低水平，但有近壹半的學生在課堂上睡覺或做與學習無關的事情。這意味著出勤並未轉化爲在校學習和成長的實質性階段。韓國教育開發院（KEDI）11日發布的《出勤未能走向成長的教室》報告顯示，據經濟合作與發展組織近期公布的“國際學生評估項目”（2022年標准），連續缺課3個月以上的學生比率，調查對象國平均爲7.6%。而韓國僅爲2%，遠低于此。但韓國學生的出勤率並未帶來實質性的學習參與。根據教育部實態調查，回答上課時“傾向于睡覺”的學生占27.3%，回答“傾向于做與上課無關的行爲”的占19.2%。權衡升學考試利弊後主動退學的學生也在增加。根據學校信息公開網站公示資料，高中辍學率從2020年的1.1%升至2024年的2.1%，連續5年上升。退學原因中，包括准備學曆認證考試、替代教育等在內的“其他”項最多，占68.8%。韓國教育開發院研究企劃室室長闵允敬（音）表示：“要使出勤能轉化爲學習參與，需要先形成壹種社會共識，即學校不是准備升學考試的過渡空間，而是實現‘學習與成長’的空間。”金秀炫記者 newsoo@donga.com