酷澎泄露3755萬人個人信息，被罰6247億韓元，創歷史最高紀錄

個人信息保護委員會決定對去年發生大規模個人信息泄露事故的酷澎（Coupang）處以6246.81億韓元的罰款。這是個人信息保護委員會徵收的罰款中規模最大的一次。個人信息保護委員會11日在首爾市鍾路區政府首爾大廈召開新聞發佈會，表示將對酷澎因泄露個人信息事故罰繳4235.75億韓元、因擅自收集用戶在線活動記錄罰繳2011.06億韓元，合計罰繳6246.81億韓元和罰金1680萬韓元。酷澎子公司酷澎履約服務公司也被處理2.48億韓元罰款。這是自去年11月酷澎泄露個人信息事實曝光後，時隔7個月作出的處分。此次罰款和罰金是去年8月向SK電信徵收的1347.91億韓元的約4.6倍。個人信息保護委員會認爲，由於認證簽名密鑰管理不善和異常流量監測失敗等違反安全措施義務，導致約3322萬名會員、約433萬名非會員等共3755萬名個人信息被泄露。另外，酷澎還確認，爲了量身定做廣告，在沒有法律依據的情況下收集、儲存了1117萬名用戶的在線活動記錄。個人信息保護委員會委員長宋京姬表示：“此次事故不是因爲高度的黑客侵入，而是因爲酷澎的基本安全管理體系不完善及疏於管理而發生的。沒有考慮是國內公司還是海外公司等圍繞這一問題的其他影響。”酷澎方面表示：“計劃從個人信息委員會領取正式議決書後，通過法律程序進行應對。”韓在熙記者 hee@donga.com