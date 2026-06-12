執政黨聲稱承認民心的警告，卻只顧着內部爭鬥

據悉，共同民主黨11日非公開召開的議員全體會議上，圍繞6月3日地方選舉責任論，涌現了要求黨代表鄭清來辭職的意見。鄭清來在開場白中強調，“第一是團結，第二是團結，第三也是團結”，但議員們對地方選舉失敗的原因和公推、競選管理提出了強烈批評。部分議員表示，“爲了政府的成功和恢復信賴，應儘快辭職”，要求鄭清來辭去代表職務。執政黨的這種內部鬥爭，是因爲在選舉結果爲既不贏也不輸的難下定論之後，圍繞責任論的攻防戰演變成兩個月後全黨大會前夕的黨權之爭。李在明總統也評價道：“如果輸掉要贏的地方，輸掉該贏的地方，至少不是成功。”有分析認爲，這針對的是鄭清來。對此，鄭清來發表“國民是永遠的，政權是短暫的”這一話中有話的言論，黨內親李在明派和親鄭清來派之間的舌戰愈演愈烈。而且，以往李在明出訪時都會前往送行的鄭清來這一次沒有在其訪歐時露面，而下屆黨首熱門人選、國務總理金民錫卻出現在機場，兩件事結合在一起，使得黨內矛盾氛圍進一步加劇。在這種情況下，又發生了黨發言人表示“過去我們批評尹錫悅試圖趕走黨代表，現在我也有總統現在也是這樣嗎的想法”，然後辭職的事情。雖然選舉結果低於預期，其責任可能首先在於執政黨及其領導層，但從更廣泛的層面來看，更在於包括總統和政府在內的執政黨。對於選舉結果，人們可能會有各種政治上的分析，但歸根結底，決定勝負的是誰正確地瞭解了民心走向並順應了民心，還是背離了民意。民心已經向執政的共同民主黨發出了嚴厲警告。這纔是在可以贏、應該贏的地方失敗的原因。現在不是執政黨內部爭鬥的時候。首先要糾正在此次選舉中暴露出的荒唐的損毀國民參政權的事態。在外部風波中動盪的韓國經濟和國民民生，也一刻也不能疏忽。既然在民心的警告面前承諾了要展現更低的姿態，就應該擺脫之前的傲慢和獨斷，儘快恢復爲民生和團結的政治。對於執政僅一年就面臨考驗的政府和執政黨來說，沒有比這更緊急的事情、比這個更重要的事情。