製造“平壤上空無人機事件”，尹錫悅一審獲刑30年……“爲戒嚴而共同策劃”

前總統尹錫悅因涉嫌指使無人機入侵朝鮮平壤而被起訴，一審被判處有期徒刑30年。法院認爲，尹錫悅在宣佈12·3緊急戒嚴之前，爲了加劇軍事緊張、引發國家緊急狀態，批准了上述行動。首爾中央地方法院刑事合議36庭（庭長法官李正燁）12日裁定尹錫悅的一般利敵及濫用職權妨礙行使權利等嫌疑全部有罪。法庭指出：“以使用宣佈緊急戒嚴權爲目的，故意製造國家緊急狀態。借軍事行動的外形，私自將軍人用於誘導朝鮮挑釁。”關於無人機墜落，造成了國民和軍隊的人員傷亡危險，泄露軍事機密，侵害軍事利益等嫌疑也全部被認定。這是前總統首次被認定爲一般利敵罪。尹錫悅方面一直主張沒有接到過有關無人機行動的報告，但法庭認爲：“如果沒有尹錫悅的批准，就無法實施行動。”法庭認定前國防部長官金龍顯“主導策劃並指示（無人機滲透）行動”，判處比內亂特檢組求刑期還高5年的有期徒刑30年。對於前國軍反間諜司令呂寅亨，法庭認爲“與金龍顯討論了宣佈緊急戒嚴的時機或條件，並採取了祕密行動的措施”，判處有期徒刑15年。尹錫悅在被判30年有期徒刑的瞬間，在法庭上露出了無語的苦笑。宣判後，其律師團隊表示，“將正當行動視爲犯罪”“特檢的無理調查和起訴、審判本身就是利敵行爲”。呂根鎬記者 yeoroot@donga.com