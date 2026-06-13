四年前無背號預備球員 以進球兌現筆記本上的誓言

（第五版用）12日，在墨西哥薩波潘的瓜達拉哈拉體育場，韓國隊與捷克隊展開了2026年美加墨世界杯A組首輪較量。下半場第24分鍾，雙方1比1戰平時，前鋒吳賢揆（貝西克塔斯）替換隊長孫興慜（洛杉矶FC）登場。實現球員生涯首次世界杯出場的吳賢揆，在11分鍾後接到隊友黃仁範（費耶諾德）從罰球區右側送出的低平傳中，沖入門前用左腳將球推入網窩，打入幫助韓國隊2比1獲勝的制勝球。當天，吳賢揆在午飯後體溫壹度升至38攝氏度，身體狀況不佳。但他笑著說：“當時真的懷疑自己能不能上場，能不能踢好，多虧了醫療團隊無微不至的照顧，我才能進球。好像就是爲了進這個球才病那場似的。”四年前的卡塔爾世界杯時，吳賢揆還是壹名沒有背號的球員。由于世界杯開幕前19天，孫興慜眼眶骨折，恢複可能延遲，吳賢揆作爲應對此情況的“預備球員”待命。當時被稱作“第27位太極戰士”而非正式陣容（26人）壹員的吳賢揆，竭盡全力幫助國家隊隊友。但訓練結束後回到住處，他在筆記本上寫道：“四年後，堂堂正正地穿上18號球衣參加（世界杯）就行。”18號是“黃鳥”黃善洪（58歲）、“獅子王”李同國（47歲）等曾叱咤韓國足壇的鋒線球員使用過的號碼。卡塔爾世界杯後，吳賢揆先後效力于凱爾特人（蘇格蘭）、亨克（比利時）、貝西克塔斯（土耳其），在歐洲賽場積累經驗。2025-2026賽季土耳其職業足球聯賽中，他出場13次打入6球。自2024年7月洪明甫主教練（57歲）上任以來，吳賢揆在15場國家隊A級比賽中攻入6球，堂堂正正地入選了美加墨世界杯最終名單。隨後，他在當天的對捷克壹戰中證明了自己是能夠繼承韓國隊18號衣缽的攻擊手。韓國隊此役在下半場第14分鍾被捷克隊的拉迪斯拉夫•克雷伊奇（伍爾弗漢普頓）率先破門，但下半場第22分鍾由黃仁範扳平比分。緊接著，四年前爲應對孫興慜可能缺陣而准備的預備球員吳賢揆，替換當天表現不佳的孫興慜上場，打入了制勝球。吳賢揆說：“雖然這是我的第壹屆世界杯，但四年前在近處看過哥哥們的表現，所以不緊張，能夠踢好。卡塔爾世界杯之後，我的個人能力有了很大提升。和歐洲球員對抗時也充滿自信，所以確信自己能夠進球。”在吳賢揆成長爲韓國足球代表性前鋒的過程中，家人的奉獻不可或缺。吳賢揆的父親吳海善在韓國南楊州市經營壹家泥鳅湯餐館。吳賢揆曾在某YouTube頻道中說：“別人吃輔食的時候，我就用泥鳅湯泡飯吃。大概吃了壹萬碗以上的泥鳅湯，這應該是我擁有好體能和好身體的秘訣。”爲觀看兒子的世界杯首秀，吳海善暫時關閉了店鋪，飛赴墨西哥。他的KakaoTalk個人簡介寫道：“祈願成爲世上最幸福的足球運動員和家人。”吳海善在與本報通話時說：“能在世界杯這樣的大舞台上看到兒子打入制勝球，那種幸福感無法用語言形容。”據悉，他在兒子首戰前對兒子說：“希望妳能享受比賽。踏上大舞台時，要放空內心，盡情去享受。”賽後，吳賢揆向家人表達了感謝。他說：“從現在起，到壹個月後世界杯結束，我會在剩下的比賽中踢得更好，好讓父母不用再開店，舒舒服服地過日子。”薩波潘=金倍仲記者、薩波潘=韓鍾浩記者 wanted@donga.com、hjh@donga.com