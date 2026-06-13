尹錫悅因“無人機平壤行動”一審獲刑30年……還以爲“不惜武力衝突”只是說說而已

一審法院判決，前總統尹錫悅爲了製造宣佈緊急戒嚴的名分，批准了2024年10月、11月的平壤無人機行動。尹錫悅試圖誘導朝鮮的軍事挑釁，製造像戰時一樣的國家安保危機狀況。法庭判處尹錫悅與特檢求刑量相同的有期徒刑30年。策劃平壤無人機行動的前國防部長金龍顯被判處30年有期徒刑，參與行動的前反間諜司令呂寅兄被判處15年有期徒刑。法庭表示，重刑判決的理由是該行動有可能造成多人傷亡或國家崩潰。應該守護國家存亡和國民安全的總統，爲了與國家安全無關的一己目的，在南北之間可能發生武力衝突的事情上使用了國軍統帥權。朝鮮在韓國軍方向平壤派遣無人機後威脅說“慘變”，還命令停戰線附近的炮兵部隊做好了射擊準備。尹錫悅主張審判開始後才知道無人機行動的內容，但法庭沒有認可。尹錫悅表示，從2024年3月起，把金龍顯和呂寅兄等人叫到三清洞安全地點，稱需要緊急大權並採取相應的緊急措施。金龍顯聞聽後，沒有理由在實施無人機行動時向尹錫悅隱瞞。呂寅兄留下“必須製造不穩定狀況”“面子受損後必須應對的目標”等便條，這也是戒嚴和無人機行動之間連接紐帶的證據。平壤無人機行動從一開始就不正常。無人機行動司令部無視軍隊報告系統，以“大人物（總統）報告”的名義直接向總統室報告了無人機行動計劃。平壤無人機滲透事件曝光後，聯合參謀本部表示可能會刺激朝鮮，反對行動，但直到戒嚴之前的當年11月爲止，無人機司令部又數次向朝鮮發射了無人機。緊急戒嚴是爲了應對與國家安危直接相關的危機事態，只能使用極其有限的權限。尹錫悅卻爲了非法戒嚴的政治目的，引發不惜武力衝突的國家緊急狀態。這種妄動可能危及我國人民的生命。忘記國家元首最基本職責的人曾經是國家的領導人，真是令人頭暈目眩。