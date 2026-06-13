李在明支持率57%……時隔4個月跌破60%

在6月3日地方選舉後的首次韓國蓋洛普民意調查中，李在明總統的國政支持率爲57%，比3周前下降7個百分點。韓國蓋洛普9日-11日調查、12日公佈的輿論調查（電話面談方式，95%信賴度±3.1個百分點標本誤差，詳情參看中央選舉輿論調查審議委員會網站）顯示，李在明的支持率爲57%，比5月22日公開的前一次民意調查支持率（64%）下降7個百分點，是自去年6月李在明就任以來最大降幅。之前的最大降幅是去年12月收受統一教財物疑惑浮出水面的第二週（62%→56%，6個百分點）。否定評價也從同期的28%升至35%。否定評價的理由依次爲選舉舞弊、不正當選舉和選舉管理委員會問題（16%）、經濟民生高匯率（14%）、房地產政策（9%）。韓國蓋洛普分析稱，“這是4個月來總統職務正面評價首次低於60%。這反映了投票用紙不足事態的影響”。政黨支持率方面，共同民主黨爲41%，比3周前下降4個百分點，國民力量黨爲29%，上升7個百分點。兩黨的支持率差距從3周前的23個百分點縮小到12個百分點。對於地方選舉中出現的投票用紙不足事態，67%的受訪者回答“侵犯參政權”，25%的人回答“試圖不正當選舉的證據”。89%的進步傾向應答者和72%的中立傾向應答者回答“不良選舉”，44%的保守傾向應答者回答“非法介入選舉”。對於全面再選舉，44%的人表示贊成，48%的人表示反對。趙東住 djc@donga.com