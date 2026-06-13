（第五版用）韓國隊在曆屆世界杯取得的8場勝利中，有壹半即4場是逆轉取勝。作爲備受世界喜愛的韓劇發源地，韓國在2026年美加墨世界杯首戰中再次書寫了逆轉篇章。12日，在墨西哥薩波潘的瓜達拉哈拉體育場舉行的與捷克隊的小組賽首輪較量中，韓國隊雖先失壹球，仍以2比1反敗爲勝。“野戰司令官”黃仁範（費耶諾德）和守住逆轉勝果的“守門員”金承奎（東京FC）是這壹結果不可或缺的功臣。韓國隊0比1落後的下半場第22分鍾，黃仁範打入扳平進球。在罰球區內，黃仁範接李剛仁（巴黎聖日耳曼）從防守縫隙中送出的傳球，憑借打亂對手節奏的個人技術晃過防守球員和守門員後，以壹記挑射洞穿對方球網。下半場第35分鍾，他又從右側送出低平傳中，助攻吳賢揆（貝西克塔斯）打入反超比分的制勝球。賽前，黃仁範在73場國家隊A級比賽中僅打進6球，此番是他在世界杯決賽圈舞台上的首粒進球。黃仁範說：“我並不是經常獲得與守門員壹對壹機會的球員，當時看到空當就插了進去。李剛仁的傳球非常出色。我感覺射門角度不夠，沒有直接打門，而是先扣了壹下創造空間，很幸運對方防守球員上當了。”黃仁範自2022年卡塔爾世界杯起便擔任韓國隊中場核心。然而，今年3月他在俱樂部比賽中腳踝受傷，被診斷爲“賽季報銷”。世界杯出場前景也曾難以預料。但國家隊教練組爲幫助黃仁範盡快恢複，專門派出國家隊康複師支援其康複，黃仁範最終以完美身體狀態重返賽場。他在首戰便大放異彩，回報了外界的期待。黃仁範說：“大家都真心祝賀我，也向我道謝。我同樣非常感激隊友們，這是壹場充滿感謝的比賽，我很幸福。”當天參與韓國隊全部進球的黃仁範被評爲全場最佳球員，即“比賽傑出球員”。如果說黃仁範爲逆轉奠定了基礎，那麽守住勝利的便是“守門員”金承奎（東京FC）。在與趙賢右的競爭中贏得首發機會的金承奎，下半場第14分鍾先丟壹球，但隨後連續上演“撲救秀”，牢牢把守球門。賽後，捷克隊主教練米羅斯拉夫•科貝克咋舌道：“我們也有得分機會，但不知道那名守門員是怎樣撲出那樣近距離的射門的。”尤其是比賽尾聲階段，金承奎的撲救更加耀眼。下半場第37分鍾，右側擲入的長距離界外球被亞當•赫洛熱克用左腳射門，金承奎憑借動物般的本能伸展雙臂將球擋出。下半場補時階段，他又將米哈爾•薩迪萊克在門前的右腳射門穩穩沒收，守住了韓國隊來之不易的3分。金承奎是繼2014年巴西、2018年俄羅斯、2022年卡塔爾世界杯之後，第四次登上世界杯舞台的老將。然而，他的經曆並非壹帆風順。僅在2024年壹年裏，他便兩度遭遇右膝十字韌帶傷病。金承奎說：“壹年前，我甚至還在苦惱能否回到球場。戰勝傷病，以首發身份出戰並收獲勝利，讓我感覺那段艱難的日子得到了補償。”他還有壹份特殊的動力。金承奎決心爲4日出生的女兒和妻子送上禮物，並將此變爲現實。金承奎說：“今天出發去球場前，我還和女兒視頻通話了。之前只看過她睡覺的樣子，今天她神奇地睜大了眼睛，還和我對視了。這讓我覺得更有力量了。”韓鍾浩記者 hjh@donga.com