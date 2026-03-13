在戰爭中競相加強核戰鬥力……韓國是否正在制定遏制朝鮮核武器的“大計劃”？



距離五年一度的核不擴散條約評估會議還有6周時間。全世界聚集在一起承諾“擁有核武器的國家要減少，沒有核武器的國家不要新制造”的這一會議，預計今年將在比任何時候都沉重的空氣中舉行。外交界有一種危機感，認爲“這可能會成爲核不擴散的最後試驗檯”。2015年因中東無核區劃定出現分歧，因新冠疫情推遲兩年召開的2022年會議因烏克蘭戰爭等，核不擴散評估會議已連續兩次未能達成最終決議。有人擔心，如果此次會議也空手而歸，爲阻止世界核共同滅亡而制定的國際不擴散體系將淪落爲“植物條約”。



而且，世界各國正在展開“核威懾”競爭。核威懾按照“你核攻擊，我就覈報復”的相互確認破壞原則運作。這是反向利用核武器的恐怖，防止相互間草率攻擊的心理性、軍事性的裝置。擁有核武器的國家靠增加核武器，沒有核武器的國家通過同盟國的核保護傘進行延伸威懾，確保核威懾。



冷戰後一段時間，一度高喊“減少核武器”，但隨着各自生存的國際秩序全面展開，現在“沒有力量就會遭受損失”的恐懼日益高漲。覈保有國俄羅斯在入侵烏克蘭後，隨時提出使用戰術核武器，露骨地進行核威脅。朝鮮和中國進行了幾何級數的核武裝增強，伊朗也爲了避開國際社會的視線藏匿了數百公斤的高濃縮鈾。



美國的同盟國之間也出現了核自強論。法國總統馬克龍甚至公開表示，“已經決定增加核彈頭數量（目前290枚左右）”，表明了加強核戰鬥力的意志。隨着核持有國爭先恐後地增強核武器，再加上同盟體制的弱化，無核國家也紛紛試探性地靠近發展核武器，形成了一種彼此觀望的“膽小鬼博弈”局面。



在這種情況下，一直主張“無核韓半島”的韓國政府只能更加苦惱。在朝鮮氣勢洶洶地要求美國承認擁核國家地位並公然增強核武器的情況下，長期以來一直將朝鮮無核化作爲外交目標頂端的韓國的戰略空間正在縮小。擔心韓美核磋商小組等延伸威懾可能會減弱，這將成爲加劇不安情緒的導火索。



在覈強化競爭愈演愈烈的今天，韓國政府是否正在制定遏制核的“大計劃”？ 在維護無核化原則的同時，當務之急是擴大目前核不擴散體制允許的鈾濃縮和再處理權限，以及擴大核動力潛艇等“和平利用核能的權利”。爲應對朝鮮核威脅而擴充常規戰鬥力也是課題。政府控制塔不應該立即集中宣傳軍工出口業績，而應該全力整頓與美國延伸威懾相吻合的尖端戰鬥力。在維護不擴散原則的同時，有必要針對隨時可能到來的核開發“多米諾骨牌”情況做好應對準備。沒有隻看眼色就能得到的安全保障。

