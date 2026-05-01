“超級索尼”孫興慜奉獻多次助攻，率領所屬球隊洛杉矶FC俱樂部在2026中北美洲及加勒比海足球協會（CONCACAF）冠軍杯半決賽首回合中贏得勝利。美國職業足球大聯盟（MLS）洛杉矶FC隊于30日在美國加利福尼亞州洛杉矶的BMO體育場，主場迎戰托盧卡（墨西哥），並以2-1贏下本屆賽事半決賽首回合較量。首發出任前鋒的孫興慜爲洛杉矶FC隊的兩粒進球全部貢獻了助攻。孫興慜在下半場第6分鍾助攻蒂莫西•蒂爾曼（美國）首開紀錄。塞爾吉•帕倫西亞（西班牙）從邊路傳中的球碰到對方防守球員折射飛向禁區內的孫興慜。孫興慜背對球門，用右腳將球挑至空中。蒂爾曼胸部停球後，右腳射門，皮球應聲入網。在兩隊1-1戰平的下半場補時階段，孫興慜再次扮演“特級幫手”角色。洛杉矶FC在禁區左側獲得任意球，孫興慜操刀主罰，他踢出壹記緊貼球門左側的犀利弧線球，助攻恩科西•塔法裏（美國）頭球打入制勝球。憑借當天的2次助攻，孫興慜本賽季各項正式比賽的助攻數達到14個。足球統計專業媒體“FotMob”給孫興慜打出了雙方球員中的最高評分8.6分。洛杉矶FC與托盧卡的半決賽次回合比賽將于7日在墨西哥托盧卡的內梅西奧•迪埃斯體育場舉行。洛杉矶FC只要在次回合戰平即可晉級決賽。但比賽場地地處海拔2700多米的高原地帶，這壹點預計將成爲壹個變數。另壹方面，大韓足球協會當天宣布：“韓國國家足球隊主教練洪明甫將于16日在首爾鍾路區KT光化門大廈西樓露天廣場公布2026北中美（美國、加拿大、墨西哥）世界杯最終名單。”由韓國、墨西哥、捷克、南非共和國組成的A組，是本屆美加墨世界杯12個小組中最先開始小組賽日程的壹組。因此，“洪明甫號”將省略國內出征儀式，直接前往美國進行賽前訓練營，並投入訓練備戰在高原舉行的世界杯小組賽第壹、二輪比賽。洪明甫主教練等國家隊第壹批人員將于18日出境，前往設于美國鹽湖城的賽前訓練營。韓鍾浩記者 hjh@donga.com