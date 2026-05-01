現代汽車集團公布了新壹代信息娛樂系統“Pleos Connect”，並亮出了加速向軟件定義汽車（SDV）轉型的藍圖。上月29日，現代汽車集團在首爾江南“UX Studio Seoul”舉行媒體日活動，發布了開發理念和應用計劃。“Pleos Connect”的特點在于，通過17英寸顯示屏、輕薄顯示屏、人工智能語音助手“Gleo AI”以及開放式應用市場等，使汽車能夠像“智能手機”壹樣運行。用戶不僅可以通過顯示屏控制車輛、使用導航和媒體內容，還可以通過語音命令執行多種功能。顯示屏左側的“行駛信息畫面”常時顯示速度、警示燈、電耗及油耗等行駛必需信息。車輛的各項功能只需通過簡單的屏幕觸摸即可操作及控制。右側的“應用畫面”則是壹個可自由執行和浏覽導航、媒體播放、車輛控制與設置、內容使用等功能的區域。Pleos Connect的車載人工智能助手Gleo AI爲駕駛者提供與車輛溝通和移動的樂趣。它不僅會執行與車輛功能相關的指令，比如當用戶說“打開通風座椅”時，便爲駕駛座通風座椅通電，還能告知最新消息和體育比賽結果等。即便使用不完整的句子或各種地方方言，該系統也能領會話語意圖進行對話。現代汽車集團計劃將此作爲向軟件定義汽車轉型的起點，並在未來進壹步強化基于人工智能的個性化功能。Pleos Connect將率先應用于5月上市的“The New Grandeur”，並到2030年擴展至約2000萬輛汽車。邊鍾國記者 bjk@donga.com