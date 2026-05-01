“西部地方法院騷亂”18人首次被判有罪……要嚴懲煽動幕後主使



大法院（最高法院）30日對反對對前總統尹錫悅發放拘捕令而在首爾西部地方法院鬧事的18人判處有罪。他們是去年2月首次被起訴的63人中，對一審、二審判決不服而上訴的被告人。14人被判處有期徒刑1-4年，3人被判處有期徒刑緩期執行。一直主張以拍攝爲目的進入法院的紀錄片導演也被確定罰款200萬韓元。事後被起訴的30多人還在接受審判。



去年1月19日凌晨發生的西部地方法院騷亂是對法治主義的重大挑戰。示威者爲了查出簽發尹錫悅拘捕令的法官，用磚頭和鐵棍等砸碎了法院玻璃出入門後，涌向拘捕令法官辦公室所在的七樓，破門搜查了內部。對於阻止強闖法院的警察，他們搶奪盾牌和警棍施暴，還圍困公調處調查官乘坐的車輛限制其行動。他們把法治主義的最後堡壘法院弄得一團糟，卻在審判中狡辯稱“是出於愛國心”“不是侵入，而是進入”。



西部地方法院的騷亂事件不能只看做是這些人的犯罪。他們的背後是煽動對司法部的暴力的勢力。愛心第一教會牧師全光勳（音）當時在光化門集會上表示，“應該用國民抵抗權處決反國家勢力”，涉嫌將示威參加者轉移到西部地方法院附近，正在接受調查。保守傾向的油管博主申海植（音）還主張：“總統室人士要求極右油管博主動員支持者。”尹錫悅在被拘留之前一直拒絕執行逮捕令，向支持層傳達了“將鬥爭到底”的信息，引發了反對輿論。



對騷亂參與者的定罪只是定罪的開始。對於煽動暴力正當化的幕後勢力，也有必要進行徹底的調查。不能容忍部分油管博主通過直播暴力示威現場，籌集捐款等利用支持羣體的、靠扭曲的憤怒獲得收益的行爲。如果不能糾正極端勢力寄生於韓國社會的政治兩極化、獲取政治和經濟利益的生態界，有可能還會發生第二次、第三次西部地方法院事態。

