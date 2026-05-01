特朗普發出警告：“考慮裁減駐德美軍”

美國總統特朗普當地時間29日在“真實社交”平臺上表示：“正在研究裁減駐德美軍兵力的可能性。這一決定將在近期內作出。”有評價認爲，這是對不協助美國、以色列和伊朗戰爭的北約成員國的報復措施。據美國戰爭部（國防部）透露，截至去年年底，駐德美軍達3.6436萬人，佔駐歐洲美軍約8萬人的45.5%。實際上，如果裁減駐德美軍成爲現實，歐洲最大的美軍據點將被重組，預計將對世界安保格局產生巨大影響。特朗普預告裁減駐德美軍，可能是受到了德國總理默茨最近講話的影響。默茨3月27日在德國一所學校表示：“很明顯，美國在沒有戰略的情況下發動了此次戰爭。伊朗比預想的要強大很多，美國在（以前的）談判中也沒有戰略。”特朗普在一天後針對默茨表示，“我不知道他在說什麼”，表達了強烈的不快。他當時就甚至提到了此後裁減駐德美軍的可能性。美國國防部在特朗普執政第一期的2020年7月也強調“德國的國防費支出低於美國的要求”等，表示計劃裁減1.2萬名駐德美軍，重新部署到美國和歐洲其他地區。不過，2021年1月拜登總統就任後，該計劃因烏克蘭戰爭爆發、盟友反對等原因未能實施。有分析認爲，考慮到這一點，特朗普當天的發言不僅是對默茨發言的不快，也可能是美國不把駐海外美軍固定在特定地區和任務上，而是根據需要調整規模和作用的“戰略靈活性”戰略即將正式實施的信息。有分析認爲，如果駐德美軍實際裁減，接下來將摸索約2.85萬名駐韓美軍的規模和作用變化等。韓國軍方人士30日表示：“韓美之間完全沒有討論裁減駐韓美軍的問題。”不過有人指出，如果美國讓不協助與伊朗戰爭的同盟承擔更多的安保負擔，並擴大部署在海外的美軍的戰略靈活性，駐韓美軍也將無法處身於其後續風暴之外。華盛頓=常駐記者申晉宇、金夏景記者 niceshin@donga.com、whatsup@donga.com