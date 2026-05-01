“韓國折扣”之後，會出現“韓國悖論”嗎?



在韓國股市市價總額中，“半導體兩大巨頭”三星電子和SK海力士所佔的比重超過43%，有望達到50%。看到這個數據，想起了過去芬蘭的諾基亞。諾基亞曾是佔據世界手機市場40%份額的芬蘭“三星電子”。鼎盛時期的2007年，諾基亞獨自在芬蘭赫爾辛基股市的市價總額中所佔的比重超過34%。當時出現了“芬蘭悖論”的說法。芬蘭的研發投資、教育競爭力是世界級水平，這一現象則意味着除了諾基亞之外，企業業績並不理想。有人指出，芬蘭政府陶醉於諾基亞的繁榮局面，對培育其他產業持消極態度。



類似的現象正在韓國出現。去年公佈的韓國2024年國內生產總值（GDP）的研發費用爲5.13%，繼以色列（6.35%）之後居世界第二位。雖然韓國增加研發投資已經有一段時間，但除了半導體企業外，看不到引領股市的企業。



教育競爭力也比較優秀。在經濟合作與發展組織的國際學業成就度評價（PISA）中，韓國學生的基礎學歷水平很高。想想我們在課外教育、教育政策上投入的資金和社會費用吧。韓國版英偉達的黃仁勳和開放人工智能的薩姆·奧爾特曼早該問世了。在現實生活中，繼承財富的大企業引領着市場。在韓國，“韓國悖論”似乎正在得到認同。



由於潛在增長率正在下降，要求培養多種革新產業的呼聲越來越高。據經合組織透露，韓國的潛在增長率從去年的1.92%下降到今年的1.71%，明年還要下降到1.57%。半導體引領的韓國出口刷新了歷史最高值，潛在增長率卻刷新了最低值，真是諷刺。



雖然不能認爲我們的半導體企業會像諾基亞一樣，但這是隨時都有可能面臨停滯期的事情。爲此，有必要記住特定企業依賴度高時的影響。2007年蘋果推出iPhone後，諾基亞手機市場崩潰，芬蘭貿易收支接連出現逆差。2013年出售諾基亞前後，芬蘭經濟連續3年出現負增長。



要想解決韓國悖論，可以從芬蘭如何克服諾基亞沒落中找到提示。芬蘭的解決方法就是創業和培養中小企業。芬蘭政府修改了舊的法律和制度，建立了讓初創企業和中小企業成長的生態系統。



隨着人工智能時代的到來，教育框架也應該改變。教育競爭力高，但未能出現科技大廠創業者的原因雖然也有其他因素，但可能是因爲教育方向錯了。韓國學生因過度以國文英語數學爲中心的教育，基礎成績非常突出。但也有評價認爲，在數字環境下評價和分析信息的能力和人工智能應用的核心自主學習能力較差。將在2026東亞國際金融論壇上擔任主題演講的2025諾貝爾經濟學獎獲得者彼得·哈維特教授在接受本報採訪時也提議，要想培養創新人才，就要教授“挑戰的態度”。不能沉醉於半導體的繁榮、錯過培育其他產業的黃金時間。

