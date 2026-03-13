“難怪感覺不對勁”…誘飲安眠藥操控高爾夫賭局

警方抓獲了壹夥在模擬高爾夫（室內高爾夫）賭局中，偷偷在對方飲料中摻入安眠藥以此來操縱勝負的犯罪團夥。首爾警察廳刑事機動隊12日表示，已將以打賭室內高爾夫爲幌子，通過操縱比賽結果從受害人處騙走約7400萬韓元的兩名50多歲男性，以涉嫌欺詐及違反《毒品類管理法》爲由予以逮捕並移送檢察機關。另有多名同案犯，均出身于同壹高爾夫同好會或高爾夫球場會員，已被不捕直訴。據警方透露，這夥人自2024年12月起約3個月期間，在首都圈壹帶的室內高爾夫球練習場，與壹名60多歲企業家進行高爾夫打賭遊戲，誘使其喝下含有安眠藥的飲料，先後10次贏取賭資。據警方透露，他們在高爾夫同好會或常去的球場物色看似有財力的目標，然後自然接近該企業家，多次與其進行高爾夫打賭遊戲。該團夥作案手法組織嚴密。部分成員以失眠等爲由，獲取處方精神藥品“勞拉西泮”作爲作案工具。另有三四名同夥則在比賽開始後，設法讓受害人離開座位，趁機在其飲料中下藥，或直接調換爲事先已投藥的杯子。此外，他們還將U盤形態的接收器提前連接到室內高爾夫練習場的電腦上，在受害者揮杆擊球轉頭的壹刹那，用遙控器暗中操控瞄准點，使畫面悄悄移動，導致受害人輸掉賭局。受害人因在比賽過程中感到無力，且成績持續低迷，懷疑比賽遭操縱，遂向警方舉報，該團夥的罪行由此敗露。警方于去年5月接報後展開調查。調查發現，被羁押的兩名主犯此前曾因類似手法作案受到處罰。警方相關人士表示：“察覺異樣的受害人在賭局中秘密拍攝的視頻，以及調查中獲取的證據，促使部分嫌疑人供認了罪行。”目前，警方正就是否存在其他受害人和余罪展開進壹步調查。鄭瑞英記者 cero@donga.com