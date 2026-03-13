美國開始貿易法301調查……韓國必須阻止歧視和追加調查



美國貿易代表部12日對韓國、中國、日本等16個國家以“生產過剩”爲由，對《貿易法》第301條展開了調查。特朗普政府着手採取後續措施，恢復上月美國聯邦大法院的判決叫停的25%對等關稅。此次調查是意料之中的事情，但調查結果無法預測。



《美國貿易法》第301條賦予政府應對外國政府針對美國企業的差別性措施的權限。這是不僅可以徵收高額關稅，還可以進行出口及投資管制等綜合制裁的強有力的貿易報復手段。特朗普第一屆政府以此爲依據，對中國實施包括高關稅在內的全方位貿易報復，並將其用作談判手段。特朗普總統上個月被判決對等關稅無效後，公開表示將臨時徵收最長可徵收150天的“全球關稅”，並要把關稅提高到15%。預計美國貿易代表部將在該關稅效力結束的7月下旬之前結束《貿易法》301調查，對主要國家徵收替代關稅。問題是，被時限追趕的美國貿易代表部有可能進行無理的“定調調查”或進行過度報復。



美國政府認爲存在問題的“產能過剩”本身定義模糊，其列入的原因包括政府補貼、抑制工資上漲、國營企業活動、貿易壁壘、貸款支援、金融抑制、匯率政策等。事實上成了“想掛就能掛上的名頭”。美國貿易代表部表示，“韓國政府也承認石油化學部門有必要減少生產能力”，但這是找錯了對象。其根本原因是，中國石油化學企業利用伊朗和俄羅斯的廉價原油進行過度生產和擠壓式出口。



韓美首腦去年達成協議，決定把3500億美元對美投資和韓國的對等關稅降低到15%。韓國國會12日還通過了對美投資特別法。但美國貿易代表表示：“將維持貿易協議事項。根據301條調查結果，可能會採取關稅或其他措施。”如果韓國比美國其他貿易協議對象日本、臺灣受到差別待遇或追加關稅報復，履行協議的動力必然會下降。



美國貿易代表部還提出了各國貿易法追加調查301條。在韓國允許運出數字地圖等努力接受美國產業界的非關稅壁壘要求的情況下，應該阻止成爲美國的追加調查對象或遭到關稅炸彈襲擊。如果善意去回饋的是惡意，對兩國都沒有好處。

