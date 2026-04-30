國家選拔文人的國度，其文化有什麼魅力呢？



“受到K-POP（韓流）成功刺激的中國政府爲了振興大衆音樂產業，組建了類似‘防彈少年團（BTS）’等偶像組合。這個組合在全世界享有很高的人氣。”



乍一想，這兩句話都有點奇怪。首先，如果是政府主導，就無法打造具有自由奔放魅力的藝術家。其次，即使出現了技術優秀的組合，在海外仍然無法獲得人氣。這是因爲中國的權威主義體制所具有的負面形象，從組合的誕生起就會原封不動地反映出來。文化不會因爲國家引導而得到引導。這也不是什麼艱深的話語。



筆者聽到李在明總統14日在國務會議上說的話後感到驚慌，也是因爲這個原因。李總統說：“最近爲什麼沒有新春文藝之類的東西？這些不是都交給民間嘛。以國家爲單位的權威企劃（機會？）……例如讀後感，例如搞創作展……”



政府正在贊助包括文化領域在內的很多活動，而且確實應該贊助。只要是有必要的領域，有時也可以主辦。但是，國家直接主辦新春文藝等文學獎或贊助特定獎賦予其權威的做法，聽起來似乎有些奇怪。



首先，對情況的看法並不正確。包括1925年國內首次面世的東亞日報《新春文藝》在內，主要民間文學獎大致數了一下，仍然超過了20個。雖然使用人工智能的問題成爲話題，但是應徵作品反而正在增加。也不是說沒有發揮跳龍門的作用。去年春天出版並銷售超過40萬冊的小說集《真貨（Honmono）》的作家成海娜（音）登上了2019年東亞日報新春文藝（中篇小說部門）的寶座。



可以理解總統擔心文學、出版產業的心情。但是，在應對整體活字生態界的萎縮問題方面，是不是走錯了方向？政府選拔文人，是在權威主義國家纔有的想法。



文教部主辦的大韓民國美術展覽會（國展）到1981年爲止只舉辦了30屆，最終變成了民間徵集展，由此可見一斑。國展時期的派系、構想-非構想的對立、御用性等各種爭議和矛盾不斷。這是國家審查藝術價值並給予獎項而產生的問題。反而會限制新的藝術嘗試，損害藝術的多樣性。繼承王政傳統的英國或處於其文化磁場內的國家，雖然有“桂冠詩人”制度，但只是起到文學宣傳大使的作用。



外國人喜歡韓國文化的原因之中，有比“刀羣舞”更根本的東西。其中韓國自身的劇情——“戰後實現經濟增長和民主主義的極其罕見的國家”——居功甚偉。換句話說，韓國之所以具有吸引力，是因爲它屬於少數那種社會（民間）足夠強大、能夠給名爲國家的強大怪物（利維坦）套上枷鎖的國家之一（戴倫·阿斯莫格魯，《狹窄的迴廊》）。而一個由國家選拔藝術家的國家，其文化能有什麼魅力？



如果上面亂出昏招，下頭也不可能無視，結果很可能會把本該用於重要事務的精力白白耗掉。恰好，青瓦臺發言人姜由楨2005年曾入選《東亞日報》電影評論部門等多個“新春文藝”（徵文），拿過“三冠王”。不禁令人好奇，總統是不是在國務會議之前問過這位發言人：“政府主辦文學獎怎麼樣?”

