“阿聯酋退出”……石油卡特爾出現裂痕

隨着原油儲量居世界第六位的阿拉伯聯合酋長國決定退出石油輸出國組織（歐佩克）和歐佩克+（歐佩克和俄羅斯等主要產油國聯盟），一直由沙特阿拉伯主導的“石油卡特爾”正式出現裂痕。有預測稱，通過反覆增產和減產石油左右全球能源市場的以中東爲中心的霸權將減弱，以美國爲中心的新的能源秩序將崛起。阿聯酋政府當地時間28日通過國營的阿聯酋通訊社宣佈，將從5月1日起退出歐佩克，明確表示要擺脫現有的減產體制。這一決定被評價爲象徵歐佩克內部團結力減弱的事件。隨着一直以沙特阿拉伯爲中心維持至今的減產互助體制發生動搖，產油國之間的各自生存趨勢很有可能得到加強。產油國的“本國優先主義”正式浮出水面。特別是除了沙特阿拉伯之外，歐佩克成員國的增產餘力不多，因此卡特爾的價格控制功能將減弱。以中東爲中心的全球能源霸權也有可能發生動搖。通過低油價推進全球供應網多元化戰略的美國，在擴大頁岩油生產和確保委內瑞拉等替代供應來源的情況下，阿聯酋也脫離歐佩克，致力於擴大供應。預計阿聯酋退出歐佩克對國際油價的短期影響是有限的。因爲中東戰爭導致的供給問題，國際油價已經達到高水平。但從中長期來看，市場變動性可能會擴大的觀測佔上風。因爲歐佩克的凝聚力減弱，缺乏緩衝戰爭結束後被壓抑的生產量一下子鬆開的裝置。目前，阿聯酋的目標是，到2027年將日生產能力擴大到500萬-600萬桶。韓國的儘管短期供求出現差池的可能性有限，但只能直接受到國際油價變動性擴大的影響。產業通商部人士表示：“假設歐佩克向心力減弱，隨着供應者之間的競爭加劇，可能會形成對韓國等原油需求者有利的情況。無法預測其他產油國會如何應對，短期內不排除石油市場秩序混亂擴大的可能性。”世宗=鄭順九記者 soon9@donga.com