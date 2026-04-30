27日下午5時許，在首爾西大門區地鐵2號線新村站前的彩票售貨亭前，大學生和年輕上班族正排著長隊等候。與朋友壹同前來的30多歲金某說：“每周大概來壹次，買即開型彩票‘Spitto’圖個樂子。”售貨亭老板也表示：“最近結伴來買Spitto的年輕情侶或朋友明顯增多了。”近來，二三十歲人群的彩票消費正在增加。東亞日報29日對韓國國家數據處家庭動向調查進行分析的結果顯示，去年第四季度（10至12月），二三十歲戶主月均彩票購買支出爲918韓元，較上年同期（831韓元）增長10.5%。除去60歲以上人群，該增幅在所有年齡段中最大。這壹趨勢與即開型印刷彩票Spitto的流行密切相關。最近在社交網絡服務上，確認中獎與否的“Spitto視頻日志”已成爲壹種內容體裁。點擊量超過1000萬次的視頻接連湧現。這類內容主要是前往所謂出獎較多的“彩票名店”，大量購買Spitto後，用硬幣刮開並分享確認中獎的過程。Spitto銷售額也在增長。據彩票委員會統計，去年Spitto銷售額爲9622億韓元，較2022年（5678億韓元）增長約1.7倍。Spitto在青年群體中走紅的原因，主要在于“即時性”和“小額可及性”。壹張彩票僅需500至2000韓元的小額投入，而且與樂透或年金彩票不同，刮開後當場就能得知是否中獎。社會福祉師金藝星（28歲）說：“沒什麽負擔，買來就能馬上刮開看結果，很有意思。”然而，其背後也隱藏著嚴峻的經濟現實。有分析指出，這已超越單純的樂趣，包含著對“人生壹搏”的期待。在社交網絡服務上傳視頻日志的朴信英（34歲）坦言：“物價飛漲，靠公司工資生活緊巴巴的，這是現實。要說對中獎不抱期待，那是假話。”專家對博彩産業活躍化表示擔憂。嶺南大學社會學系教授許昌德指出：“經濟不景氣，人們將彩票視爲逃避現實手段的傾向愈發明顯。Spitto的即時性對年輕壹代來說或許是壹種樂趣，但此類行爲不應止步于簡單消遣，個人和社會都需保持警惕，防止其演變爲成瘾行爲。”金多仁記者 daout@donga.com