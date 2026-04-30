哈薩比斯：“AlphaGo人機大戰後巨變 10年恍如百年”

“雖然僅僅過去10年，卻感覺像是昨天剛比完賽壹樣。但另壹方面，想到這期間發生的變化和發展，又感覺像是過去了100年。”時隔10年再次訪韓的谷歌深度思維（DeepMind）首席執行官（CEO）傑米斯•哈薩比斯29日在首爾中區威斯汀朝鮮酒店舉行的“谷歌爲韓國2026”活動上作出上述表述。爲紀念2016年深度思維開發的圍棋人工智能“AlphaGo”與李世石九段的曆史性對局10周年而訪韓的哈薩比斯，當天與李世石九段、作家曹承演壹同以“AlphaGo十年，面向所有人的人工智能願景”爲主題進行了對話。哈薩比斯表示，10年前的對局是“宣告現代人工智能開端的信號彈”。他稱：“在無人關注人工智能的2010年就著手研究，是因爲我們認爲人工智能是有助于科學發現的終極工具。”他接著說：“未來10年，科學領域將出現驚人的突破口。人工智能將爲人類繁榮開啓又壹個黃金時代，壹次新的文藝複興。”實際上，深度思維在AlphaGo之後開發了可預測約2億種蛋白質折疊結構的人工智能“AlphaFold”，哈薩比斯也因此貢獻榮獲2024年諾貝爾化學獎。他說：“我認爲，未來10到20年內，有可能解決所有疾病問題。”不過，10年前在與AlphaGo的對決中取得1勝、被稱爲“戰勝人工智能的唯壹人類”的李世石九段當天也指出，在與人工智能的協作中要妥善保持平衡。李世石表示：“稍不留神，思考的主導權就可能被人工智能奪走。這方面我們在使用人工智能時需要謹慎思考。”隨後，哈薩比斯參加了韓國棋院主辦的活動，與被稱作“申工智能（申真谞+人工智能）”的世界排名第壹圍棋棋手申真谞九段進行了10分鍾的簡短友誼對局。申真谞九段在賽後感慨：“他不愧是AlphaGo之父，棋譜與人工智能相似，讓我很驚訝。”他還表示：“雖然大家都在向人工智能學習圍棋，但我認爲仍有能夠動搖人工智能的妙手存在。”在對局後進行的對話中，哈薩比斯就通用人工智能（AGI）強調：“最重要的是讓人工智能守住‘護欄’，實現我們想要達成的目標。必須防止惡意主體濫用人工智能。”崔智媛記者、韓彩研記者 jwchoi@donga.com、chaezip@donga.com