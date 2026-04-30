美伊戰爭有可能“冷戰化”……須防範能源供應網的重組

有分析認爲，美國與伊朗的戰爭正在進入既沒有結束戰爭協議也沒有軍事行動的一種“冷戰”。美軍兵力被困在霍爾木茲海峽周圍，進退兩難的狀況持續數月，對於即將於11月舉行中期選舉的特朗普總統來說，是最壞的情況。兩國對峙狀況的長期化很有可能對嚴重依賴原油、尿素、鋁等中東產原材料的韓國經濟造成更大的損失。美國政治媒體Axios28日援引多名美國政府人士的發言評價說：“美國和伊朗的矛盾在金融制裁、海上切斷持續的情況下，隨着‘爲了談判的談判’的持續，進入了與冷戰時代相似的階段。”據分析，雖然美伊雙方擔心戰爭費用和損失增加，不願意擴大戰爭，但也不能退縮，這種膠着狀態沒有結束的跡象。伊朗沒有重新開放霍爾木茲海峽，而是主張美國解除對伊朗的海上封鎖，核問題在後續談判中另行解決。但是，特朗普政府需要停止戰爭的名分，處於“如果伊朗不棄核就無法脫身”的立場，因此完全沒有找到切入點。有人預測，如果這種狀態持續下去，美國的戰爭費用將增至1萬億美元（約1480萬億韓元）。雙方的長期對峙，對被霍爾木茲海峽困住26艘油輪的韓國來說也是一件痛苦的事情。韓國政府表示，計劃5月份通過替代航線等方式進口7462萬桶原油。雖然比4月份的進口量多出50%以上，但仍比去年月均進口量少10%以上。再加上“石油化學的大米”石腦油的庫存只有1個月。由於實行石油最高價格制，政府需要支付給煉油公司的費用每週增加5000億韓元，因此有必要制定退出戰略。在這種情況下，中東的主要產油國阿拉伯聯合酋長國表示，將於5月1日退出控制成員國產量的石油輸出國組織（歐佩克）。全世界的油輪爲了購買美國石油代替中東石油，紛紛涌向墨西哥灣。北歐產油國挪威爲了開發海上原油和天然氣，將增加北極地區的挖掘。韓國政府和能源企業也不能只停留在眼前必須掌握的能源上。應該重新繪製我們在迅速重組的全球能源供應網中發揮什麼樣作用的藍圖。