韓國公平交易委：“酷澎總裁是金範錫” 將追究法律責任

實際掌控酷澎（Coupang）的酷澎Inc議長金範錫（見圖）被規定爲企業總裁（同壹人）。由此，金範錫將成爲總裁壹家私利侵占（利益輸送）等更爲嚴格的監管的直接適用對象。酷澎當天發表立場聲明，預告將提起行政訴訟。韓國公平交易委員會29日公布，將從下月1日起指定本年度的公示對象企業集團（大企業集團），同時將酷澎的同壹人變更爲金範錫議長。這是酷澎自2021年被指定爲資産總額超過5萬億韓元的大企業集團以來，首次變更同壹人。酷澎之所以不再符合同壹人指定的例外條件，是因爲金範錫議長的弟弟金宥錫參與經營的事實浮出水面。作爲酷澎母公司酷澎Inc的未登記高管，金宥錫以派遣形式在韓國國內公司工作。此前，公平交易委認爲金宥錫未直接參與董事會等，且年薪爲5億韓元左右，低于登記高管的30億韓元，因此未將其認定爲高管。但今年現場檢查結果顯示，金宥錫的職級被確認爲酷澎內部最高級別的副總裁級。包括限制性股票（RSU）在內的年度薪酬和待遇也相當于登記高管。金宥錫曾主持數百次有關物流配送政策的會議，或召集酷澎物流服務公司代表理事等人檢查周度工作業績。調查還發現，他在事實上對主要事業的具體業務執行方向行使了影響力。隨著同壹人變更爲金範錫議長（韓裔美籍），酷澎所受監管大幅強化。新增義務包括公示總裁壹家（四親等以內血親、三親等以內姻親）持股20%以上的海外子公司等，同時被納入禁止私利侵占的監管範圍。這是自OCI控股公司會長李宇铉之後，外國人第二次被規定爲大企業集團總裁。公平交易委企業集團監視局局長崔長寬表示：“將實際支配企業集團者與大企業集團政策適用的最終責任人同壹人保持壹致，消除了權限與責任的脫節，意義重大。”酷澎方面反對公平交易委的決定，並表示將進入法律程序。酷澎在指定前的協商過程中也曾向公平交易委提出異議。世宗=金秀研記者 syeon@donga.com