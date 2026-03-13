K-Pop組合Stray Kids榮獲日本金唱片四項大獎

韓國男子偶像組合Stray Kids在日本代表性的音樂頒獎典禮——第40屆“日本金唱片大獎”中，榮獲亞洲部門“年度專輯”等四項大獎，成爲本屆頒獎典禮上獲獎最多的海外歌手。由日本唱片協會主辦的日本金唱片大獎11日通過官方網站公布，Stray Kids榮獲亞洲部門“年度專輯”、“年度藝人”、“年度音樂錄影帶”和“最佳3張專輯”四個獎項。其中，“年度專輯”和“最佳3張專輯”由其第三張日語迷妳專輯《Hollow》獲得，“年度音樂錄影帶”則由2024年在當地舉行的線下粉絲活動的現場藍光碟獲得。日本金唱片大獎分爲日本音樂、亞洲音樂、西洋音樂三個部門進行頒獎。除Stray Kids外，今年日本金唱片大獎的獲獎名單中還有衆多K-Pop歌手。BLACKPINK成員珍妮憑借個人專輯主打曲《像珍妮壹樣》榮獲西洋音樂部門“年度下載歌曲”獎。奈飛動畫《K-Pop：獵魔女團》的主題曲《Golden》榮獲亞洲部門“年度下載歌曲”和“年度流媒體歌曲”兩項大獎。HYBE旗下的韓美合作女團“KATSEYE”也榮獲西洋音樂部門“年度新人”和“最佳2組新人”兩個獎項。此外，TWS、&TEAM、SEVENTEEN、TOMORROW X TOGETHER等組合也均有斬獲。金泰彥記者 beborn@donga.com