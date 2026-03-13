李在明：“編制補充預算，即便熬夜也要儘快完成”

韓國總統李在明12日指示說：“如果決定編制補充預算，快速進行需要一兩個月的時間，這似乎是以往的慣例，即使很難，也要通宵進行。”李在明還直接提到通過地方代金券對中東事態的油價補貼進行差額支援的方式。李在明當天在青瓦臺主持的首席祕書和助理會議上提及中東事態，並表示：“如果危機狀況持續下去，消費、投資心理將會萎縮，艱難迎來的經濟復甦趨勢也會減弱。最終不得不編制補充預算，希望儘快完成。”李在明直指總統政策室長金容範說：“熬夜做吧。現在哪有周末啊? 要把時間縮短到最低限度，周密地制定方案，以免中間出現漏洞。”李在明表示：“包括凍結上半年公共開支、擴大農畜水產品打折支援等在內，將加快對油類稅或貨車、大衆交通、農漁業者的油價補貼支援速度。”他還提出：“如果統一進行財政支援，很難阻止兩極化深化。應通過直接支援、分級支援，向困難的一方提供更多的支援。”他還表示：“聽說每年的稅收減免額達80萬億韓元左右，如果一律減免稅金或減免油類稅等一般支援，就會感覺不到（效果）。如果明確階層和目標，分等級支援，會更有效率。”李在明強調：“雖然也有指責這是‘傾囊相助’和‘民粹主義’的情況，但這種指責是不可取的。直接援助是好的，相比現金援助，如果以地方代金券的形式發放，就能產生轉換爲小工商業者地區商圈銷售額的雙重效果。”隨着李在明強調補充預算的速度戰，政府可能會推進比當初提出的5月提前執行補充預算的方案。預計，在擴大油類稅下調幅度、能源券支援等油價上漲支援的基礎上，還將包括中小企業智能工廠支援、解決青年僱用難、文化藝術界支援預算等。李在明表示：“通過中東危機，我們再次確認了有必要糾正社會各處積累的不公正、不合理的各種非法變相做法。在國民渴望趁熱打鐵、實現非正常正常化的現在，正是加快大轉型速度、取得實際成果的機會。”李在明當天還就2024年12月29日務安濟州航空慘案表示：“要徹底調查遺骸被放置一年多的原委。要嚴肅追究對此次事件負責的相關人員的責任。”朴訓祥 tigermask@donga.com