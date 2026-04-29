斯威夫特注冊聲音與臉商標權 阻止人工智能擅自使用

憑借爲期兩年的全球巡回演唱會賺取約20億美元（約3萬億韓元）的美國流行歌手泰勒•斯威夫特（照片）已著手爲自己的聲音和臉部進行商標權注冊。此舉旨在防止在利用人工智能（AI）技術生成的影像中，自己的聲音和形象被擅自使用。意在提前防範所謂“虛假人工智能影像和聲音”帶來的危害。據路透社等媒體27日（當地時間）報道，斯威夫特已向美國專利商標局提交了兩段音頻文件和壹張圖片的商標權注冊申請。音頻文件包含斯威夫特具有代表性的問候語“嘿，我是泰勒•斯威夫特”和“嘿，我是泰勒”。照片爲斯威夫特身著銀色靴子和彩虹色連體衣、手持粉色吉他的樣子。該照片曾用于斯威夫特演唱會電影《時代巡回演唱會》的宣傳海報。知識産權（IP）專業律師喬希•格本透露了斯威夫特進行商標權注冊的消息，並表示：“這反映了娛樂行業對未經藝人同意使用其聲音和照片的人工智能潛在風險的擔憂。”他接著表示：“注冊商標權後，不僅可以追究單純的複制品，還可以追究可能引起與實物混淆的仿制品。這將提供比現有公開權更爲有力的保護。”此前今年年初，好萊塢演員馬修•麥康納爲阻止未經本人同意的人工智能使用，也向專利商標局注冊了自己的聲音和照片等8項商標權，成爲藝人中的首例。斯威夫特曾遭受自己的臉部被擅自用于人工智能聊天機器人或淫穢圖片中的侵害。特別是2024年8月，當時擔任美國共和黨總統候選人的總統唐納德•特朗普在自己的社交媒體“真實社交”上發布了壹張斯威夫特及其粉絲似乎支持他的人工智能合成照片，引發爭議。去年，白宮還曾在政治宣傳視頻中使用斯威夫特的新歌。金寶拉記者 purple@donga.com