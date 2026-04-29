《社論》每年花費9萬億韓元血汗稅金的公務員年金……改革不能再推遲

爲了彌補公務員年金的赤字，僅去年一年就投入了大約9萬億韓元稅金。因爲相比年金加入者繳納的錢，向退休者等支出的金額更多，出現了巨大的赤字。政府去年爲了彌補公務員年金赤字，編制了9.4萬億韓元的預算。在政府支出逐年增加的情況下，不能再推遲像“無底洞”一樣浪費稅金的公務員年金改革。公務員年金在1993年出現赤字後，30多年來一直陷入慢性“赤字泥潭”。這是因爲，從1982年到2024年，年金加入者增加了約兩倍，年金領取者同期卻增加了約186倍。領取者與全體加入者的比例迅速提高到53.8%，這導致了巨大的赤字。結果，從2001年起，一直由國家彌補公務員年金的赤字。據國會預算政策處透露，以2024年結算爲準，向公務員年金補充的國家資金多達7.4712萬億韓元。在此期間，公務員年金改革曾有過多次機會。進入1990年代後，年金領取者急劇增加，政府在1995年、2000年、2009年、2015年等分四次進行了公務員年金改革。在朴槿惠政府的第四次改革中，甚至成立了“國民大妥協機構”，試圖進行公務員年金和國民年金等合併的結構改革。但是未能提出最終協議案，將球交給了國會。結果只是進行了“多交少領”式的模數改革。政治上的權宜之計只是減緩了財政惡化的速度。據國會立法調查處透露，公務員年金會計收入中政府補貼的比重已從2015年的28%上升到2024年的34%。問題是，如果今後公務員年金領取者增加，領取額上升，年金赤字規模和政府的財政負擔將擴大到難以承受的程度。國際貨幣基金組織預測，2025年-2030年韓國的年金支出增加速度在二十國集團（G20）中位居第一。因此，在更晚之前，必須重啓過去10年間沉入水底的公務員年金改革。國會年金改革特別委員會只討論國民年金改革而對公務員年金置之不理，也不符合公平性。即使爲時嫌晚，也應該建立旨在改革年金的社會大妥協機構，並將包括國民年金、私學年金、軍人年金等其他職業年金在內的統合方案，以及爲減少赤字而實行的“財政自動穩定裝置”等結構改革方案，納入討論議程。養老金改革必然伴隨痛苦，但爲了國家和後代的未來，必須立即進行。