從中央公園到口袋公園…紐約曼哈頓建成300座公園

18日（當地時間），美國紐約曼哈頓中央公園內的綿羊草地。這片面積超過1.8萬坪、相當于9個足球場大小的廣闊草坪上，擠滿了趁著周末來到公園的數千名市民。拖著行李箱出現的遊客、鋪開野餐墊躺下的情侶、與數十名朋友結伴聚會的年輕人、穿著比基尼獨自享受日光浴的老奶奶……不同年齡和種族的人們正以各自的方式享受春日的陽光。曼哈頓以高樓林立的摩天大廈而聞名。然而，紐約市民並不覺得這裏只是“混凝土叢林”。這要歸功于從世界級規模的中央公園到小到社區遊樂場大小的“口袋公園”，城市各處密密麻麻地分布著衆多公園。●“公園是社會融合的空間”人們通常只想到象征紐約的中央公園，但曼哈頓實際上有超過300個公園。據紐約市公園管理局統計，曼哈頓99%的居民住在距離公園步行10分鍾以內的區域。這在全球大城市中處于最高水平。在紐約的曆史上，公園不僅是城市“確保綠地”的層面，更是被規劃爲社會融合的核心空間。現代意義上的紐約公園始于1853年紐約州議會指定中央公園用地。當時負責設計的世界級景觀設計師弗雷德裏克•勞•奧姆斯特德（1822∼1903年）將公園稱爲“民主的物理體現”、“治愈階級矛盾的解藥”。當時紐約因急劇的工業化和城市貧民窟化而飽受困擾，大多數勞動者無法擁有私人庭院。當時的紐約領導者們認爲，公園是這些城市貧民能夠在自然中交流、維護人類尊嚴的最後堡壘和最後空間。據此，橫寬0.8公裏、縱長4公裏的規模宏大的公共公園——中央公園被規劃出來。公園的小路特意設計成無數小徑蜿蜒曲折的形態，引導人們放慢腳步，與不同的人不期而遇。事實上，如今的紐約公園仍然是各種人群混雜的空間，從公園附近價值數百億、數千億韓元高級住宅的富豪，到世界各地的遊客、貧窮的藝術家和流浪者。盡管紐約是地價最昂貴、引以爲傲的資本主義城市，但公園向所有人敞開大門。●利用邊角地、廢棄鐵路線這種紐約城市公園的理念也成爲紐約所有公園的核心價值。紐約持續付出了不懈的努力來建設公園，以便不僅是在中央公園這樣的大型公園周邊，而且無論市民住在城市的哪個角落，都能在家附近享受大大小小的公園。代表性例子是20世紀60年代紐約市在全球率先啓動、如今已成功落地的“口袋公園”。口袋公園意爲小到可以放進口袋裏的公園，是在紐約地價飙升、爲公園確保用地幾乎變得不可能時提出的創新項目。通過這壹項目，紐約開始集約開發城市各處被閑置的邊角地或空地、垃圾場等，打造50至200坪規模的小型公園。由此，曼哈頓到處都是豐富多彩的公園，甚至有說法稱“走5分鍾就能遇到壹個公園”。口袋公園通常兩側和背面被高樓環繞，給人壹種幽靜的感覺。與其說像公園，不如說仿佛置身于某人家中的後院。人工瀑布和噴泉的水聲潺潺，隔絕了城市噪音，增添了自然之感。口袋公園每到午餐時間就擠滿了拿著三明治或沙拉出來的紐約上班族。上午和下午，有獨自讀書或與朋友見面聊天的市民，也有遛狗途中稍作休息的老人和年輕人。這裏名副其實的是“城市中的綠洲”。此外，紐約市將廢棄的高架鐵路改建成公園，于2009年在“空中”打造了每年有800萬人到訪的城市上空旅遊名勝“高線公園”。在曼哈頓西側的哈德遜河上打入100多個巨大的郁金香形狀混凝土樁形成地基，然後在其上覆蓋草坪、鮮花和樹木而建成的人工島公園“小島”，也被認爲是創造性的公園擴展案例。●由市民精心打造的“社區客廳”紐約公園區別于其他地區公園的特點不僅在于這種物理形態的打造，還在于公園運營方面的獨特經驗。建造公園或許可以通過壹次性的努力實現，但要讓市民聚集于此、相互融合、並持續成爲豐富多彩的社區中心，則需要付出多得多的努力。在這壹過程中發揮最大作用的是自願站出來打造優質公園的市民。衆多紐約市民爲改善社區公園運營提出政策建議，通過捐贈或持續的志願服務直接參與管理。高線公園也是由當地居民催生的。喬舒亞•戴維和羅伯特•哈蒙德這兩位市民在說明當時鐵路拆除計劃的聽證會上相識，志同道合地創立了名爲“高線公園之友”的團體。正是由于他們花費數年時間說服當局並提出各種創意，高線公園才能變成鐵軌間花草叢生的公園。至今在高線公園，即使是拔除雜草這樣的小事，也由工作人員和當地志願者共同完成。志願者的活動在口袋公園也同樣活躍。曼哈頓諾利塔地區的口袋公園“伊麗莎白花園”是長期以來深受當地居民喜愛的社區公園。由于曼哈頓地價高昂導致住房極爲狹小，許多市民在這樣的社區口袋公園裏與朋友見面或讀書消遣。最近，這些公園被列爲曼哈頓住房短缺問題的解決方案之壹，被提及作爲老年人低收入住宅的建設用地，引發了居民的強烈反對。當地的年輕人在公園前設立辦公桌，輪流值班，發起保護公園的簽名運動，並制作銷售T恤衫等，推動問題公開化。紐約人發揮其特有的創造力，將公園作爲壹年四季不斷舉辦活動的場所，這壹點也值得關注。位于紐約公共圖書館正後方的布萊恩特公園，其草坪是世界上單位面積接待遊客最多的公園，夏季舉辦免費瑜伽課和露天電影節，冬季則變身爲免費溜冰場並開設聖誕集市。中央公園春季有櫻花節，夏季有戶外音樂會和演出，秋季有馬拉松，冬季有溜冰場運營等。紐約公園爲紐約成爲壹年四季充滿魅力的城市作出了重要貢獻。林雨宣 imsun@donga.com