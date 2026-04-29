晚宴響起槍聲，特朗普、萬斯和約翰遜等人坐在一起，卻沒有“指定倖存者”

當地時間25日晚8點半左右，華盛頓希爾頓酒店發生針對美國特朗普政府高層人士的槍擊事件。總統特朗普、副總統兼參議院議長萬斯（權力繼承第二順位）、衆議院議長邁克·約翰遜（第三順位）、國務卿魯比奧（第五順位）、財政部長貝森特（第六順位）、國防部長赫格塞思（第七順位）等美國高層人士大舉出席白宮記者協會的這一晚宴。除了不久前接受膽結石手術、在住宅所在的愛荷華州療養的美國權力繼承排名第四位的參議院臨時議長兼共和黨參議員查克·格拉斯利之外，美國核心最高層人士齊聚一堂。當天，包括特朗普在內的內閣成員安全撤離。儘管如此，還是有很多人批評說活動的保安水平鬆懈。儘管政府權威人士大舉參加，卻沒有被指定爲“國家特別安全活動”，因此安保程序相對不徹底。據《新聞週刊》報道，共和黨衆議員邁克爾·麥考爾指責保安不力說：“如果有爆炸物爆炸，總統、副總統、衆議院議長可能會全部死亡。”此外，在此次活動中，沒有指定在總統等有事時總管國政運營的“指定倖存者”，因此爭議進一步擴大。● 保證國政運營連續性的指定倖存者據美國憲法中心透露，美國從1984年開始一直延續着在總統國政演說日宣佈指定倖存者的慣例。指定倖存者是“任何瞬間都不能出現國政空白”爲宗旨制定的慣例，並不是成文的法律規定。這是爲了應對像總統的就任儀式和國政演說一樣，政府、國會、司法機構高層同時參加的正式活動中發生恐怖襲擊或核攻擊等意外情況。通常，白宮辦公廳主任會指定一名倖存者代理總統權限，在遠離首都活動場所的祕密場所待命。據悉，前蘇聯也爲了應對敵人的核攻擊，從20世紀50年代開始祕密運用了指定倖存者制度。美國建國後發生了9次總統出事情況。共有8位總統在任期內去世，還在理查德·尼克松在總統任期內下臺。當時的權力全部由時任副總統接任。白宮發言人卡羅琳·萊維特27日表示，在白宮記者協會晚宴活動即將舉行當時，並沒有指定倖存者。她主張：“雖然在晚宴之前曾討論過指定倖存者相關問題，但是處於繼承順序的多位部長因個人原因沒有參加，因此沒有必要指定指定倖存者。”不過也有很多人批評說，這一解釋缺乏說服力。因爲指定倖存者制度的目的是，即使在國家最高領導層同時受到攻擊的最壞情況下，也能立即維持總統權限繼承及軍隊統帥權、核指揮體系。就算按照萊維特的解釋，相當多高層人士沒有參加，而且他們在外部，因此政府功能的連續性有可能得以維持。但是有人指出，在權力排名前三位都聚集在一起的情況下，事前沒有指定倖存者，這一點是個大問題。● 白宮將在本週討論保護特朗普的措施鑑於以此次事件爲契機對保護總統和國家領導層安全的程序和規定提出了新的疑問，白宮似乎開始全面重新討論如何保護特朗普。《華盛頓郵報》27日報道說，白宮辦公廳主任蘇珊·威爾斯計劃，立即召集白宮特勤局和國土安全部領導人，討論此次事態中吸取的經驗教訓，並討論保護總統的追加措施。白宮重新討論安保體系，與今年爲紀念美國建國250週年，特朗普將出席的大型活動接連不斷大有關係。特別是在華盛頓，將舉行賽車和綜合格鬥比賽等，預計將分別吸引數萬名觀衆。白宮人士對《華盛頓郵報》表示：“威爾斯主任將在這種大型活動中討論保障總統安全的追加方案。”華盛頓=常駐記者申振宇、金允珍記者 niceshin@donga.com、kyj@donga.com