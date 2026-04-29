14處再補選……“6月3日迷你議會選舉”也拉開帷幕

作爲6月3日地方選舉廣域團體長（省級地方政府）候選人的朝野現任國會議員們將於29日一致辭去議員職務。在16個市道知事選舉的同時，在14個地方舉行的“迷你議會選舉級”國會議員再補選正式拉開了帷幕。共同民主黨內，參加地方選舉的8名現任議員計劃在29日辭去議員職務。包括被確定爲京畿道知事候選人的秋美愛議員（京畿道河南甲）、仁川市長候選人朴贊大議員（仁川市延壽區）、釜山市長候選人田載秀議員（釜山市北甲）、蔚山市長候選人金相旭議員（蔚山市南甲）、全南-光州聯合特別市長候選人閔馨培議員（光州市光山）、全羅北道知事候選人李源澤議員（全北道羣山-金堤-扶安）、忠清南道知事候選人朴洙賢議員（忠清南道公州-扶余-青陽）、濟州道知事候選人魏聖坤議員（濟州道西歸浦）等。國民力量黨方面，作爲大邱市長候選人的秋慶鎬議員（大邱市達城）將在同一天辭去議員職務。參加此次地方選舉的議員們的辭職時限是下月4日，但由於補選必須在“空缺事由發生滿30天后”才能在此次地方選舉中舉行，因此30日是辭職的最後期限。國民力量黨人士解釋說：“爲了在期限內完成國會議長批准等程序，因此比30日提前一天辭職。”由此，與地方選舉同時舉行的再補選將在全國14個地方舉行。有分析認爲，在此次再補選中，重量級人士以政治生命爲賭注大舉參加競選，因此根據選舉結果，政界可能會發生動搖。京畿道平澤乙將形成祖國革新黨代表曹國和共同民主黨前議員金勇南、國民力量黨前議員俞義東、進步黨常任代表金在研、自由和革新代表黃教安等候選人的五方對決格局。在釜山市北甲選區，被國民力量黨除名的前代表韓東勳和作爲共同民主黨候選人蔘選的前總統人工智能未來企劃首席祕書河正宇、國民力量黨的前國家報勳部長朴敏植將展開三足鼎立的角逐。國民力量黨嶺南地區議員表示：”如果韓前代表進入院內，黨內輿論將強烈要求他恢復黨籍。如果恢復黨籍，在被認爲是下屆黨權候選人的同時，張東赫代表的地位將進一步萎縮。”在今年8月的共同民主黨全黨大會上，被認爲是現代表鄭清來對手的前代表宋永吉將作爲仁川市延壽區候選人蔘加競選。親李在明派系的核心人物、前青瓦臺發言人金南俊和黨發言人金南局也分別被確定爲仁川市桂陽選區和京畿道安山甲選區的候選人。在國民力量黨內，前總統祕書室長鄭鎮碩有望參加公州-扶余-青陽的競選。在大邱市達城補缺選舉中，在大邱市長競選中被“淘汰（未能得到公推）”的前廣播通信委員長李真淑是候選人。許東俊記者、李知雲記者 hungry@donga.com、easy@donga.com