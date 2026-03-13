韓國研究團隊開發出“對抗重力”防滴落顔料

500多年前，天才畫家米開朗基羅在意大利西斯廷教堂天花板上繪制《創世紀》時，曆時四年多飽受滴落臉上的顔料之苦，留下“這並非作畫，近乎酷刑”的感歎。近日，韓國研究團隊開發出了能夠抓住因重力而下墜顔料的技術。韓國科學技術院（KAIST）12日表示，機械工程系金亨秀教授及其團隊提出了壹種通過在液體中混合少量揮發性液體來控制重力引起的不穩定性的方法。在穹頂作畫時，顔料會如雨滴般落下，這種積聚在上方表面的液體因重力而塌陷的現象被稱爲“瑞利-泰勒不穩定性（Rayleigh-Taylor instability）”。研究團隊關注到，在倒挂的液體中混合少量揮發性液體後，揮發性成分蒸發會導致液體表面的表面張力因區域不同而産生差異。表面張力是液體表面將自身向內拉的力，也是水滴能保持圓形的原因。當表面張力産生差異時，張力較大的壹方會吸引較小的壹方。研究團隊闡明，這種現象能夠抓住試圖下墜的液體。當揮發性液體蒸發時，能將液體向上拉，抑制其向下的重力。利用這壹原理，有望在精密塗層、疊層工藝等領域實現更薄、更均勻的液膜。該技術還可擴展應用于在太空等特殊環境下控制流體流動的技術。崔智媛記者 jwchoi@donga.com