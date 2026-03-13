隨著偶像男團防彈少年團（BTS）確定于3月在首爾光化門、4月在高陽、6月在釜山舉行演出，計劃在此期間訪韓的海外粉絲不僅關注首爾，也表現出前往地方名勝旅遊的意向。爲此，各地方政府和旅行社正積極宣傳，引導“阿米”（ARMY，BTS官方粉絲俱樂部）在演唱會前後開啓“BTS聖地巡禮”之旅，並推出相關旅遊産品。12日，英文最大社區網站Reddit上發布了壹篇題爲《阿米首爾指南》的帖子，貼出了壹張爲期5天的韓國旅遊路線圖，介紹了首爾市內與BTS成員相關的各處地點，包括HYBE公司大樓、國立中央博物館、弘大、景福宮、廣藏市場、西村路、首爾森林等。近期，在社交媒體上，以海外“阿米”爲中心，帶有“BTS Pilgrimage（聖地巡禮）”標簽的韓國旅遊景點備受關注，粉絲們分享個人韓國旅遊經曆的情況日益增多。據住宿、交通、活動預訂平台“Klook”數據顯示，與BTS相關的旅遊産品流量，2026年1月至2月相較2025年11月至12月增長了61%。Klook平台正在銷售與BTS相關的多種旅遊産品，包括BTS自制綜藝《In the SOOP》拍攝地“平昌”之旅、BTS第二張正規專輯（2017年）封面拍攝地江陵注文津之旅，以及首爾“阿米”徒步之旅等。演唱會期間，被譽爲BTS“聖地”之壹的江陵地區酒店預訂率也大幅上升。據旅遊住宿平台“Yeogi.com”數據顯示，在高陽演唱會舉行的4月9日至12日前後壹周（4月7日至14日），江陵地區的酒店預訂率同比增加53%。在釜山演唱會舉行的6月12日至13日前後壹周（6月10日至15日），預訂量更是激增329%。“Yeogi.com”相關人士分析稱：“通常情況下，很少有人會提前兩三個月預訂國內旅行。這主要是因爲粉絲們爲了觀看BTS演唱會等特定活動而進行了‘計劃性預訂’。”各地政府也積極行動，以吸引遊客。江陵市在3月發布“本月推薦旅遊地”，介紹了曾在海外熱播的電視劇《黑暗榮耀》和《鬼怪》的拍攝地——防波堤和注文津，旨在向尋找“BTS車站”的外國遊客強化江陵作爲K-Contents旅遊目的地的形象。首爾市也計劃在4月10日起于11個地區的漢江公園（汝矣島、纛島、盤浦、蘭芝等）舉行的春季慶典中，面向“阿米”等外國遊客舉辦與BTS相關的活動。還將在首爾主要據點運營街頭表演、隨機舞蹈慶典、互動活動等多種項目，供全球BTS粉絲參與。流通行業迎接“阿米”的氛圍也日漸升溫。首爾JW萬豪酒店爲紀念BTS完整體活動，與HYBE合作推出了“JW in the City”客房套餐及特色雞尾酒。星巴克則爲外國遊客推出“首爾特色飲品”。從16日起，在明洞、光化門、江南等首爾主要旅遊景點的100家門店，將銷售“首爾夕陽五味子Fizzio”和“首爾馬格利香冷萃咖啡”兩款飲品。特別值得壹提的是，“首爾夕陽五味子Fizzio”這款飲品經攪拌後會變成BTS的象征色——紫色。李素貞記者 sojee@donga.com