“幻想”和“生計”相遇的時候. May. 30, 2022 07:59. . “字體，冰神。因爲芝麻鐵是冰神。”她們像彼此下定決心一樣就這樣結束，那個語調中有些共犯之間的隱秘心理。（中略）芝麻鐵即使不辛苦工作，也能得到一天三頓飯和躺臥的床位，這其中一半以上都得益于這樣的婦女。—出自李文烈《匿名之島》中 與這本書相遇是在20多年前論山訓練所的後半期教育時期。別說是手機，連電視也被禁止，唯一的閑暇時間只有幾本以前的小說。其中《匿名之島》抄更紙材質的封面和“읍니다（습니다•韓語裏的敬語）”的拼寫法都顯得很老式，但它很快就抓住了我。因雖智力低下，但具有魔性魅力的鄉村青年和對他性貪戀的村民們的隱秘心理被迷住了。這本書在血氣方剛的訓練兵同期生中也很受歡迎，“我也想成爲芝麻鐵”成爲了我們的口頭禅。 最近，我有機會將我心中的幻想，芝麻鐵融入到節目中。最近，演員李相烨作爲SNL的主持人出演，他飾演鄉村青年，以意想不到的魔性獨占小區婦女和從首爾下來的青年申東烨的愛。在要平安無事地負責將近80分鍾的全體SNL演出的壓力下，在演出該情景劇的過程中，我發現我的嘴角一直挂著微笑。 個人幻想和職場業務乍一看就像水和油一樣。這並不能保證馬上就能取得成果。但是，當他們倆混在一起時，會産生“工作的樂趣”的化學作用。無論是營業員將許榮萬畫家的漫畫《推銷員》的幻想運用到業務上，還是律師在法庭上發泄遊戲《逆轉審判》的幻想，希望這種“消融幻想”的行爲能成爲更加勸導上班族的氛圍。只有這樣，才能在戰爭等業務中悄悄露出笑容。

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