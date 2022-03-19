執政黨：「搬遷總統辦公室，難道就要把市民財產權當作『先發打擊』的犧牲品嗎？」. March. 19, 2022 07:20. by 許桐準 hungry@donga.com. 「當選總統尹錫悅宣稱的『先發製人打擊』的第一個對象是國防部嗎？」 共同民主黨連日來對尹錫悅關於將總統辦公室從青瓦臺搬到首爾市龍山區國防部新辦公樓的構想提出了尖銳的批評。共同民主黨主張，僅遷移費用就需要1.1萬億韓元，「應該立即撤回從青瓦臺倉促遷往國防部的計劃」。 國會國防委員會所屬的共同民主黨議員們18日在國防部大樓前召開記者會，指出「國防部大樓與聯合參謀本部大樓並排而立，嚴格控製民間人士的出入，」「在聯合參謀本部保留主要功能的情況下，如果總統辦公室搬遷到緊旁邊的國防部大樓，事實上將誕生無法接近市民的真正的九重深處。」意思是說，這與為擴大與國民的溝通而遷移辦公室的名分背道而馳。 他們還指出：「尹錫悅當選總統甚至提到了朝鮮導彈挑釁的先發製人打擊，一直強調以力量為基礎的安保，但是自己的辦公室，卻說要搬到連國家安全保障會議都不能召開的國防部大樓，」「這等於承認了他的安保公約反而只是一句空話而已。」 共同民主黨主張，尹錫悅方面聲稱的5000億韓元辦公室遷移費，是只夠用來改造所需的水平。曾擔任韓美聯合司令部副司令（陸軍大將）的共同民主黨議員金炳柱推算，包括青瓦臺警衛部隊遷移和國防部下屬的10個部隊的連鎖遷移在內，共需要1.1萬億韓元。共同民主黨非常對策委員長尹昊重也在當天的緊急對策委員會會議上批評道：「以龍山為中心的漢江邊的重建、再開發計劃將被取消，龍山國際業務地區的建設也將告吹，」「為了準備總統辦公室，首爾市民的財產權和民生將成為犧牲品。」

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